Резидент ОЭЗ «Дубна» вышел на рынок Китая с ингредиентами для производства кремов

Компания «Акванова Рус» (совместное предприятие Роснано, ООО «Кима Лимитед» и немецкого соучредителя Aquanova AG) в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Дубна» производит натуральные инкапсулированные ингредиенты для пищевой, фармацевтической и косметической отраслей. За последний год резидент специально для рынка Китая разработал новые решения для косметической промышленности. Речь идет о мицеллированных астаксантине и экстракте лакрицы, использующихся как косметические ингредиенты при производстве кремов.

По словам генерального директора компании Даниила Кошелева, первые партии продукции уже начали поступать заказчикам в КНР.

«По результатам проведенных на предприятиях наших клиентов в Китае испытаний продукты показали высокую эффективность, если сравнить с аналогами, существующими на рынке», – сказал гендиректор АО «Акванова Рус».

Сейчас свободная производственная мощность компании позволяет произвести и поставить клиентам до тысячи тонн этих ингредиентов в год. Резидент ОЭЗ планирует в дальнейшем расширять линейку востребованной природной продукции для косметической отрасли промышленности.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, инфраструктура ОЭЗ «Дубна» и инвестиционные условия позволяют инновационным компаниям эффективно развиваться.

«У продукции резидентов особой экономической зоны высокая конкурентоспособность, в том числе и на внешних рынках: сегодня порядка 20 работающих на площадке ОЭЗ компаний уже сотрудничают с иностранными контрагентами», – подчеркнула глава регионального министерства.

В подмосковной ОЭЗ «Дубна», как стало известно ранее, создадут производство препаратов из перечня ЖНВЛП.

gxpnews