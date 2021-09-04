В Тверской области расширят завод по выпуску лекарств

В поселке Редкино Тверской области расширят производство на заводе лекарственных препаратов ООО «ФармКонцепт», благодаря чему будет создано 140 рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Проект по расширению и модернизации производства предусматривает 830 миллионов рублей инвестиций. В рамках этого проекта уже обновили цеха, где производятся антибиотики и осуществляется рассыпка стерильных субстанций. В эксплуатацию ввели здание еще одного цеха, где идут пуско-наладочные работы на линии твердых лекарственных форм. Кроме того, создали две современные лаборатории – контрольно-аналитическую и микробиологическую. Запустить этот цех в полном объеме планируется в марте 2022 года.

На следующий год намечено расширение перечня выпускаемой продукции и начало строительства основного цеха синтеза субстанции для изготовления лекарственных средств. Сейчас она поставляется из-за рубежа. Создадут и складской комплекс площадью 2 тысячи квадратных метров.

«Инвесторы выполняют свои обязательства. Увидели работу современного производства, отвечающего мировым стандартам выпуска лекарственных препаратов. Важно, что в Тверской области есть такая промышленная компетенция», – сказал посетивший предприятие губернатор региона Игорь Руденя.

В пресс-службе отметили, что в феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи правительство Тверской области и ООО «ФармКонцепт» заключили соглашение о сотрудничестве. ООО «ФармКонцепт» было создано в 2015 году, каждый год выпускает около 12 миллионов флаконов лекарственных средств и около 50-60 миллионов таблеток и капсул, поставляющихся в медицинские учреждения страны и области.

gxpnews