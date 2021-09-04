Евтушенков допустил проведение «Биннофарм Групп» IPO в 2022 году

До конца 2021 года «Система» не планирует IPO портфельных компаний, а в 2022 году может состояться первичное публичное размещение акций «Биннофарм Групп», заявил Владимир Евтушенков.

«Биннофарм Групп» может стать первой компанией из портфеля АФК «Системы», которая проведет IPO (первичное публичное размещение акций) в следующем году, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума председатель совета директоров «Системы» Владимир Евтушенков.

«Наверное, «Биннофарм», потому что готовы сразу несколько, будем смотреть по конъюнктуре рынка», — сказал он, отвечая на вопрос, какой актив у компании наиболее перспективный для проведения IPO в следующем году (Цитата по ТАСС).

Евтушенков также уточнил, что до конца 2021 года «Система» не планирует IPO портфельных компаний.

Как писал «ФВ» , выручка «Биннофарм Групп» выросла в первом полугодии на 19% и составила 11,2 млрд руб. При этом операционная прибыль выросла на 113% по сравнению с соответствующим показателем 2020 года и составила 3,7 млрд рублей.

О создании холдинга для управления фармацевтическими активами группы АФК «Система» объявила в конце октября 2020 года. Управляющая компания – ООО «Биннофарм Групп» – зарегистрирована в ноябре 2019 года. Объединенный холдинг «Биннофарм Групп» включает в себя пять производственных площадок: АО «Алиум» (ранее «Оболенское», Серпуховский район Московской области), АО «Биннофарм» (две площадки в Зеленограде и Красногорске Московской области), ОАО «Синтез» (Курган), ЗАО «Биоком» (Ставрополь).

Елена Сидорова

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