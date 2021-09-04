Компания «Сандоз» перезапустила детскую линейку пробиотиков

«Сандоз» объявила о том, что перезапустила детскую форму пробиотика Линекс для детей® в форме саше под брендом КОМПЛИНЕКС Беби. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Иммунопробиотик поддерживает формирование микрофлоры и иммунитета у детей с рождения из группы риска – после кесарева сечения или тех, кто находится на искусственном вскармливании, а также в период активной социализации детей в детском саду и школе.

По словам профессора кафедры госпитальной педиатрии №2 Педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И.Пирогова Сергея Бельмера, правильное формирование микрофлоры кишечника малыша – это залог его сильного иммунитета и здоровья в будущем.

«Поэтому было разработано средство, способное оказать необходимую поддержку ребенку с момента его рождения и в период социализации за счет полезных бифидобактерий. Форма выпуска – саше – удобна в применении для малыша», – подчеркнул Сергей Бельмер.

Главным преимуществом КОМПЛИНЕКС Беби является его состав, содержащий бифидобактерии ВВ-12, которые необходимы для формирования микрофлоры детей. Бифидобактерии содержатся в грудном молоке, это основа формирования микрофлоры ребенка. А штамм бифидобактерий ВВ-12 наиболее изучен, у него высокий профиль переносимости для детей с рождения, доказавший свою эффективность в результате клинических исследований. Высокую концентрацию штамма BB-12 в одном саше, равную одному миллиарду бактерий, изучили во время КИ.

Иммунопробиотик удобно применять – его нужно принимать всего один раз в день. В нем не содержатся лактоза и пальмовое масло и его не нужно хранить в холодильнике.

gxpnews