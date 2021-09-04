Власти США планируют вложить около 3 млрд долл. в производство вакцин от коронавируса

Власти США намерены вложить около 3 млрд долл. в производство вакцин от коронавируса. Представитель Белого дома сообщил, что средства начнут выделять в «ближайшие недели».

Власти США намерены выделить дополнительно 3 млрд долл. на развитие производства вакцин, в том числе от COVID-19. Об этом на брифинге заявил координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс.

«Сегодня мы делаем еще один шаг к расширению производства важнейших вакцин в США, инвестируя почти 3 млрд долларов в цепочку поставок вакцин. Это финансирование, которое начнется в ближайшие недели, позволит компаниям, занимающимся производством и производством вакцин, добавить новые производственные линии и объекты, а также расширить производственные мощности», – заявил Зинтс.

По его словам, эти инвестиции в цепочку поставок вакцин создадут тысячи хорошо оплачиваемых рабочих мест в Америке, помогут «выполнить обещание президента стать арсеналом вакцин для всего мира и укрепят наши долгосрочные возможности по реагированию на будущие угрозы».

В США полностью вакинировались 175 млн человек, из них за последний месяц – 10 млн, отметил Зинтс.

По его словам, за последние 10 дней отправлены миллионы доз вакцин для помощи другим странам, в том числе в Мексику, Вьетнам, Гондурас, Южную Африку и Филиппины.

«ФВ» писал 1 сентября, что два высокопоставленных должностных лица американского регулятора FDA, которые были ответственны за рассмотрение заявок на одобрение вакцин против COVID-19, покидают агентство этой осенью, поскольку они недовольны решением американской администрации начать ревакцинацию населения, не дождавшись заключения регулятора. Введение бустерных доз планируют начать 20 сентября.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил ранее о том, что фонд вложил в вакцину от коронавируса «Спутник V» 22 млрд руб., а в «Спутник Лайт» — 17 млрд руб.

Елена Сидорова

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