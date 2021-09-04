Глава РФПИ заявил об инвестиции в «Спутник V» 22 млрд рублей

Российский фонд прямых инвестиций вложил в вакцину от коронавируса «Спутник V» 22 млрд руб., в «Спутник Лайт» — 17 млрд руб., заявил глава Фонда.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) взял на себя риск и вложил в вакцину от коронавируса «Спутник V» 22 млрд руб. Об этом заявил глава Фонда Кирилл Дмитриев.

«То, что сделал РФПИ, для того чтобы убедить большое количество стран, что «Спутник» — это одна из самых безопасных и эффективных вакцин, и РФПИ вложил в эту работу, взяв на себя риски, 22 миллиарда рублей», — сказал глава фонда на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-21) (цитата по РИА «Новости»).

«Наша дальнейшая стратегия в будущем — это использование вакцины «Спутник Лайт», в которую РФПИ вложил 17 миллиардов рублей, для того чтобы не только обеспечивать ревакцинацию россиян, не только использовать ее как независимую вакцину, но и использовать ее как бустер», — добавил он.

Усилиями РФПИ и их партнеров «Спутник V» уже зарегистрирован в 70 странах, где проживают 4 млрд человек, что примерно равно половине населения планеты.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил на ВЭФ-21, что всего Россия ввела в оборот более 70 млн полных доз вакцин против COVID-19, преимущественно это «Спутник V».

«Могу сказать, что всего введено в оборот на сегодняшний день уже более 70 миллионов полных доз разных вакцин, преимущественно, конечно, это «Спутник». Только за август произведено 37,5 миллиона полных доз», — отметил он (цитата по РИА «Новости»).

В мае «ФВ» писал, что Минпромторг оценивает производство вакцин от коронавируса в 60 млрд руб.

По данным американской аналитической компании IQVIA, мировые расходы на вакцины от COVID-19 к 2025 году составят 157 млрд долл.

Елена Сидорова

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