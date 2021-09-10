Глава фонда «Круг добра» призвал ускорить разработку лекарств для тяжелобольных детей

Председатель правления фонда «Круга добра» Александр Ткаченко заявил о важности появления российских разработок препаратов, предназначенных для лечения детей с тяжелыми хроническими, в том числе редкими, заболеваниями.

В компании BIOCAD Ткаченко рассказали о подготовке клинических исследований отечественного препарата ANB-4 для генной терапии спинальной мышечной атрофии (СМА). Механизм его действия позволит получить значимый результат после одного приема, как и в случае со швейцарским препаратом Золгенсма.

По словам руководителя «Круга добра», на сегодня фонд обеспечил необходимым лечением 1345 детей, на что было направлено около 25 миллиардов рублей.

«Считаю важным, чтобы и отечественные производители с прекрасным научным потенциалом и хорошими производственными возможностями предлагали свои решения для лечения тяжелых и редких заболеваний. Если российские фармацевтические производители направят свои усилия на разработку лекарственных средств для тяжелобольных детей, я уверен, это обеспечит стабильное лечение детей независимо от решения иностранных поставщиков и позволит нам обеспечить качественными лекарствами еще больше детей. Сейчас от успехов нашей фармпромышленности зависит как безопасность страны в области национального здоровья, так и жизни тысяч детей», – сказал Александр Ткаченко.

Информационная телефонная линия появилась у фонда «Круг добра», как стало известно ранее.

gxpnews