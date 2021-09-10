Росздравнадзор будет инспектировать производителей медизделий

Правительство предложило расширить полномочия Росздравнадзора. Дополнительные полномочия касаются выдачи разрешения на ввоз медизделий в Россию, проведение регистрации и клинических исследований, а также инспектирования производителей медизделий.

Правительство подготовило проект поправок в положение о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, утвержденное Постановлением Правительства РФ № 323 от 30.06.2004. Изменения затрагивают направления работы службы в сфере оборота медицинских изделий (МИ).

Разработчики документа предлагают расширить полномочия службы при проведении государственного контроля за обращением медизделий. После утверждения поправок служба начнет выдавать разрешения на ввоз в Росиию медизделий для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента.

Среди новых разрешительных видов деятельности Росздравнадзора – проведение инспектирования производителей медизделий и выдача больницам разрешений на применение в in vitro диагностике заболеваний незарегистрированных изделий собственного изготовления.

Проектом также уточняются компетенции надзорного органа по организации проведения экспертизы безопасности, качества и эффективности медизделий при их регистрации. Согласно пояснительной записке к проекту, изменения касаются указания целей выдачи таких экспертиз (регистрация МИ или внесение изменений в регдосье) и способа реализации полномочия – путем выдачи соответствующего задания экспертной организации.

Разработчики документа предложили скорректировать работу службы по выдаче разрешений на проведение клинических испытаний МИ. Решение о выдаче такого разрешения служба будет оформлять выдачей соответствующего задания экспертной организации и после проведения экспертизы — заявления на его получение.

Таисия Кубрина

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