Директором отдела операционного управления и эффективности Pfizer в России стал Федор Кадыков

Федор Кадыков назначен директором отдела операционного управления и эффективности Pfizer в России и Белоруссии. Он вступил в должность с 1 августа, но компания сообщила об этом только сегодня, 6 сентября. Кадыков отвечает за задачи, связанные со стратегической и операционной поддержкой маркетинга и продаж. Он также будет работать с группами, занимающимися управлением эффективностью полевых команд, разработкой и внедрением бонусов и мотивационных программ, а также систематизацией работы с промоционными материалами.

Ранее он занимал должность руководителя направления развития бизнеса и формировал стратегии по выстраиванию взаимоотношений с партнерами, а также работал над рядом проектов, связанных с расширением портфеля продуктов компании. Затем Кадыков возглавил маркетинговую и полевую активность по работе с портфелем Pfizer в области женского здоровья (бизнес-подразделение «Инновационные препараты общей терапии»). Всего в компании он работает более 10 лет.

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