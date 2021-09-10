Власти США обнародовали план по борьбе с будущими эпидемиями на 65 млрд долларов

Американская администрация предложила план борьбы с будущими эпидемиями стоимостью в 65 млрд долл. Он включает в себя разработку вакцин и антивирусных средств, создание системы предупреждения о вспышках болезней и формирование запасов средств индивидуальной защиты.

Администрация президента США Джозефа Байдена обнародовала план на 65 млрд долл., который должен помочь стране бороться с будущими эпидемиями, пишет CNBC. Новая стратегия называется «Готовность к пандемии в Америке: трансформация наших возможностей».

В ней содержатся предложения, направленные на улучшение ситуации в пяти основных сферах, связанных со здравоохранением. Среди них инвестирование миллиардов долларов в разработку вакцин и терапевтических средств, подготовка инфраструктуры общественного здравоохранения для борьбы с кризисами и формирование запасов средств индивидуальной защиты.

Согласно документу, крупнейшие вложения предполагается направить на разработку вакцин. США потратят в общей сложности 24,2 млрд долл. на создание и тестирование новых вакцин против ряда вирусов, а также на отработку распространения препаратов среди населения и процессов производства. Вакцины должны будут создаваться в течение 100 дней с момента появления угрозы пандемии.

В плане также предлагается потратить 11,8 млрд долл. на поддержку производителей терапевтических препаратов и исследователей в этой сфере и создание крупномасштабных мощностей для производства моноклональных антител. Около 3,1 млрд долл. будет выделено на разработку средств индивидуальной защиты следующего поколения.

Другие 3,1 млрд долл. будут направлены на создание системы раннего предупреждения о новых вспышках болезней, которая будет включать системы определения последовательности патогенов, обнаруженных в сточных водах, и «надежную систему клинического наблюдения», пишет STAT. Еще 5 млрд долл. будет потрачено на то, чтобы в течение нескольких недель после выявления новой угрозы биологического характера, предоставить населению средства диагностики.

Байден также призывает вложиться в финансирование лабораторий, разработку лучшего защитного оборудования для медицинских работников и создание более совершенных систем «защиты от патогенов», таких как улучшенные системы вентиляции и очистители поверхностей.

Тем не менее многие американские политики критикуют план Байдена, поскольку размер выделяемых средств кажется им «скромным», пишет CNBC. По их словам, в год на программу противоракетной обороны и борьбу с терроризмом США тратят 20 и 170 млрд долл. соответственно, в то время как план по здравоохранению предлагает трату вcего 65 млрд долл. в течение 7–10 лет.

Николай Соколов

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