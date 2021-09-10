Аптеку в аэропорту Внуково оштрафовали на 1 млн руб. за обращение недоброкачественных лекарств

Арбитражный суд города Москвы привлек ООО «ТГ Трейд» (аптека Air Line в аэропорту Внуково) к административной ответственности за торговлю недоброкачественными лекарственными средствами. Аптека продала препарат, который был произведен для Турции. На это указывали маркировка и инструкция на турецком языке, говорится в судебном акте, опубликованном в системе «Мой арбитр».

В декабре прошлого года клиент оформил по телефону заказ на препарат Faslodex в аптеке Air Line в аэропорту Внуково. После того как товар стоимостью почти 50 тыс. руб. был доставлен ему курьером, оказалось, что упаковка маркирована на турецком языке, как и инструкция по применению. Потребитель обратился в Росздравнадзор.

Регулятор запросил данные по этой серии препарата у представителя производителя — компании «АстраЗенека Фармасьютикалз», которая сообщила, что она выпущена для реализации на территории Турции. В Россию она не ввозилась, так что гарантировать подлинность компания не может.

Компанию «ТГ Трейд» оштрафовали на 1 млн руб. за обращение недоброкачественных лекарственных средств (ч.2 ст.6.33 КоАП). Максимальный штраф для юрлиц составляет 5 млн руб. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано.

В феврале этого года Росздравнадзор уведомлял участников рынка о необходимости изъятия данной серии Faslodex и поручал территориальным органам взять этот вопрос на контроль.

Екатерина Погонцева

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