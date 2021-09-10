В Бахрейне одобрили применение «Спутника» в качестве бустера

Бахрейн одобрил применение российской вакцины против коронавируса «Спутник» для ревакцинации. В качестве бустерной дозы будет использоваться однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

В Бахрейне одобрили вакцину «Спутник» для ревакцинации населения старше 18 лет, получивших вторую дозу вакцины «Спутник V» не менее шести месяцев назад, сообщает министерство здравоохранения королевства. Соответсвующее решение принято после одобрения Комитетом по клиническим испытаниям Национальной медицинской рабочей группой по борьбе с коронавирусом (COVID-19).

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отметил, что в качестве бустерной дозы будет использоваться однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». Препарат был одобрен в Бахрейне 11 мая, а «Спутник V» одобрен в феврале.

Помимо двух российских вакцин в королевстве одобрены препараты от AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Sinopharm.

В июне РФПИ объявил данные Министерства здравоохранения Бахрейна о применении «Спутника V» об эффективности препарата на уровне 94,3% через 14 дней после получения второго компонента. Анализировались данные 5 тыс. человек, полученные в период с февраля по начало мая текущего года.

Также РФПИ сообщил о планах строительства в Королевстве Бахрейн предприятия по производству вакцины «Спутник V» для экспорта на рынки Ближнего Востока и Северной Африки.

Ринат Васбеев

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