Takeda в 2022 году произведет около 150 млн доз вакцины от COVID-19 Novavax

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии закупит 150 млн доз вакцины-кандидата Novavax, произведенных компанией Takeda, сообщает фармпроизводитель.

Согласно условиям контракта, Takeda получит от Novavax технологии производства препарата. Поставки вакцины на рынок начнутся в следующем году. Первоначальный план включает в себя производство около 150 млн доз препарата и их реализацию в течение 2022 года.

Отмечается, что Takeda и Novavax в настоящее время занимаются разработкой вакцины от коронавируса для использования ее при бустерной вакцинации.

В Японии применяются вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech, компании Moderna, а также британско-шведской фирмы AstraZeneca. На данный момент в стране первую дозу вакцины получили 75 млн человек (59,3 % населения), а две дозы — 60,6 млн (47,9%).

gxpnews