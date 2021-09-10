BGI Group обвинили в сборе личных данных через тесты для беременных в пользу китайских военных

Регуляторы в разных странах изучают сообщения о том, что данные пользователей пренатальных тестов от китайской BGI Group могут быть доступны китайским военным. Ранее Reuters сообщал, что тест разрабатывался в сотрудничестве с китайской армией.

Регулирующие органы в нескольких западных странах изучают пренатальный тест, который производит базирующаяся в Шэньчжэне BGI Group и который продается под торговой маркой NIFTY, пишет Reuters. Этот тест реализуется как минимум в 52 странах. Он может обнаружить синдром Дауна и более 80 других генетических заболеваний, и им уже воспользовались около 8,4 млн женщин во всем мире.

В июле агентство сообщило, что BGI создавала и дорабатывала тест в сотрудничестве с больницами, находящимися в ведении Народно-освободительной армии Китая. В свою очередь BGI отвергала любые предположения о том, что тест NIFTY был разработан в сотрудничестве с военными, и заявляла, что работа с военными госпиталями не эквивалентна сотрудничеству с армией. Компания утверждала, что работает с тысячами поставщиков медицинских услуг и что другие поставщики пренатальных тестов в Китае, как и многие компании во всем мире, также сотрудничают с военными госпиталями.

BGI отмечала, что серьезно относится к конфиденциальности данных, соблюдает все законы и правила и что только 5% тестов NIFTY были использованы женщинами за пределами Китая.

Формы согласия, которые подписывают проходящие тест женщины за пределами страны, запрашивают разрешение на отправку их образцов крови и генетических данных в Китай для использования в исследованиях. В политике конфиденциальности на веб-сайте теста также говорится, что данные могут быть использованы в целях национальной безопасности Китая, хотя BGI заявляет, что правительство никогда не просило компанию предоставить такую информацию.

Комиссар Канады по вопросам конфиденциальности заявил, что в отчете Reuters поднимаются важные вопросы о «высокочувствительной» информации и он изучает этот вопрос. Два регулятора в Европе — в Словении и Германии — заявили, что изучают тест в аспекте законодательства о защите данных Европейского союза.

Регулятор конфиденциальности данных в Словении, где располагается один из региональных партнеров BGI, заявил, что обеспокоен информацией о данных из тестов BGI. Регулирующие органы Германии, Австралии, Эстонии и Канады призвали компанию к прозрачности использования генетических данных женщин и заявили, что даже если данные отправляются в Китай, партнеры BGI в этих странах продолжают нести ответственность за обеспечение конфиденциальности данных.

Более того, канадский регулятор сообщил Reuters, что он рекомендует женщинам обращаться за тестами к канадским поставщикам или проходить их в тех местах, где безопасность данных «сопоставима» с мерами защиты, установленными в Канаде.

Николай Соколов

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