Глава департамента здоровья Эстонии взял ответственность за порчу вакцин и ушел в отставку

Гендиректор департамента здоровья Эстонии объявил о своей отставке. Решение было принято после инцидента, в результате которого были испорчены вакцины от COVID-19 из-за поломки холодильника.

Гендиректор департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно заявил об уходе в отставку по собственному желанию. Ланно таким образом взял на себя ответственность за инцидент со сломанным холодильником, в результате которого было испорчено более 100 тыс. доз лекарств и вакцин, в том числе вакцин от COVID-19. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания Eesti Rahvusringhääling.

Ланно пробудет на своем посту еще две недели, после чего его временно сменит Мари-Энн Хярма, заместитель генерального директора департамента, до тех пор, пока не будет выбран новый руководитель. Ланно пробыл в кресле гендиректора менее года после вступления в должность 1 октября 2020 года.

Общественность оказывала серьезное давление на Ланно после случая поломки холодильной установки в департаменте. В конечном итоге было испорчено более 68 тыс. вакцин от коронавируса компании AstraZeneca стоимостью более трех млн евро, передает Eesti Rahvusringhääling. «Никто, кроме директора, не может взять на себя ответственность, — отметил Ланно. — Это [отставка] было моей инициативой».

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк поблагодарил Ланно за работу и решение взять на себя ответственность. Он также подчеркнул, что бывший глава департамента взял на себя бразды руководства в разгар эпидемии.

Ланно добавил, что причиной проблемы с холодильной камерой послужило стечение целого ряда неблагоприятных обстоятельств. В свою очередь министр рассказал, что первопричина поломки холодильников возникла гораздо раньше прихода Ланно к должности. Склады департамента здоровья не соответствовали требованиям уже до того, как Ланно стал генеральным директором. Как считает Кийк, нынешнее руководство виновато только в том, что не смогло выявить проблему и вовремя устранить ее.

Владимир Заболотских

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