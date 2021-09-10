Wildberries начал доставку безрецептурных лекарств из партнерских аптек

Компания Wildberries начала доставлять лекарства на дом. Услуга доступна жителям Москвы и области, лекарства будут доставлять в течение 24 часов, следует из пресс-релиза компании.

Стоимость дотсавки составляет 249 руб., а при заказе от 2 тыс. руб. лекарства привезут бесплатно. Как рассказали в Wildberries, доставка осуществляется через партнерские сети — «Самсон Фарма» и «Монастырев.рф». Учитывая особый тип товара, компания обещает своим клиентам доступные цены на препараты.

«Данную категорию товаров Wildberries относит к социально значимым, поэтому торговая комиссия онлайн-площадки составляет всего 5% (с учетом эквайринговых сборов платежных систем), что позволит предложить россиянам большой выбор лекарств по доступным ценам», — заявили в Wildberries.

В сентябре доставку лекарств начал еще один маркетплейс — «Яндекс.Маркет». Обе компании смогли стать участниками фармрынка на фоне новых правил дистанционной торговли, вступивших в силу 1 сентября. Согласно им, теперь для получении лицензии необходима лишь одна аптечная точка, а аптеки могут заключать договоры с владельцами агрегаторов с целью размещения своих предложений и ведения торговли с помощью сайтов компаний.

В ноябре до 2020 года, еще до упрощения правил дистанционной торговли, путем лицензирования 10 аптек разрешение на онлайн-торговлю лекарствами также получил Ozon.

Руслан Мавлиханов

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