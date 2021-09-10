В России создали капсулы для лечения болезни Крона и язвенного колита

Специалисты РХТУ им. Д. И. Менделеева под руководством ФГБУ «ЦСП» ФМБА России разработали кишечнорастворимые капсулы пролонгированного действия, чтобы лечить хронические заболевания кишечника.

От таких хронических воспалительных заболеваний кишечника, как язвенный колит и болезнь Крона, эффективных препаратов сегодня не существует. Их лечат с помощью лекарств, которые уменьшают воспаления и восстанавливают слизистую. Эффективность терапии мог бы повысить препарат, постепенно выделяющий действующее вещество внутри организма.

Именно такое лекарство удалось создать российским ученым. Речь идет о кишечнорастворимых капсулах, содержащих биополимерный комплекс, высвобождающий действующее вещество с контролируемой скоростью. При изготовлении капсулы использовали медленно растворяющийся в организме биополимер, что обеспечивает пролонгированное действие и высокую биодоступность препарата.

«В работе мы использовали все доступные на рынке и уже разрешенные для применения в фармацевтике материалы. Биополимер, фармсубстанция, растворимые капсулы и остальные сопутствующие вещества были приобретены нами в открытом доступе. Нашим ноу-хау стала именно разработка технологии получения комплекса «биополимер + активное вещество» с последующей упаковкой его в кишечнорастворимые капсулы. Такой подход значительно сокращает путь до реального производства лекарства, если все испытания будут успешно пройдены», – пояснил заведующий кафедрой технологии химико-фармацевтических и косметических средств РХТУ Андрей Кусков.

Сейчас ученые начинают доклинические исследования. В случае успешности всех испытаний на рынок выйдет принципиально новое лекарство для лечения хронических заболеваний кишечника.

gxpnews