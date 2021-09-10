NTC и STADA сообщили о коммерческом партнерстве в сфере офтальмологии

Фармацевтические компании NTC (Италия) и STADA (Германия) объявили о коммерческом партнерстве в сфере офтальмологии. NTC представит STADA лицензию и права распространять ряд запатентованных офтальмологических препаратов в регионы, которые предназначены для лечения офтальмологических заболеваний, в том числе блефарита, сухого глаза и аллергии.

«Мы раду партнерству с такой ведущей компанией, как STADA, в отношении некоторых наших инновационных методов лечения в офтальмологии. Включенные в соглашение с STADA продукты используют технологии, направленные на то, чтобы упростить терапевтическую помощь пациентам при лечении сухого глаза, аллергии и блефарита. Таким образом они способствуют соблюдению требований», – сказал президент и генеральный директор NTC Риккардо Карбучиккио.

По словам главы STADA на развивающихся рынках Карстена Крона, благодаря объединению офтальмологического опыта NTC с возможностями STADA в области продаж и маркетинга в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) они надеются предложить пациентам и специалистам здравоохранения привлекательный спектр вариантов, как ухаживать за здоровьем глаз.

«Офтальмологические препараты еще больше укрепят специализированную линейку STADA в регионе, недавно усиленную партнерствами по онкологии, аллергии и анестезиологическим препаратам», – отметили в немецкой фармкомпании.

Компания NTC осуществляет крупную международную программу исследований и разработок в области офтальмологии. В ней задействовано множество исследователей и клинических центров, с упором на разработку новых терапевтических решений для облегчения все еще неудовлетворенных потребностей медицинского сообщества и пациентов.

gxpnews