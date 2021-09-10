Grindex инвестировал 800 тысяч евро в производство АФС

Латвийский производитель лекарственных средств и активных фармацевтических субстанций – Акционерное общество Гриндекс (Grindex) – инвестировало 800 тысяч евро в производство АФС. Было установлено новое, современное технологическое оборудование.

Участок, где размещены новые, современные лаборатории и производственное оборудование, теперь многофункциональный. Его можно будет использовать как для процессов разработки новых фармацевтических субстанций, так и с целью производства активных ингредиентов для собственных нужд, а именно, для того, чтобы производить готовые лекарственные формы, а также для экспорта. На участке возможно работать на оборудовании, на котором можно производить различные АФС от миллиграммов до килограммов объемом от 100 мл до 20 л.

Для защиты работников и окружающей среды на участке установили изолятор пониженного давления (устройство соответствует специфике производства) с системами фильтрации, не позволяющими высокоэффективным АФС соприкасаться с людьми и окружающей средой. Это первое оборудование такого вида на производстве субстанций «Гриндекс». Кроме того, в помещении разместили современную систему надзора и коммуникации, чтобы быстро реагировать, если возникнут нестандартные ситуации.

Предусмотрено, что на мультифункциональном участке запустят производство АФС, которые позднее будут использоваться для производства обезболивающих лекарств, мышечных релаксантов и кардиоваскулярных препаратов. Эти лекарства расширят перечень медикаментов дочернего предприятия Гриндекса «Калцекс», который предназначен для нужд больниц.

По словам председателя совета Гриндекс Кирова Липмана, для стремительного роста концерна «Гриндекс» нужны вложения в развитие производства.

«Каждый год мы инвестируем в развитие по меньшей мере 10 миллионов евро, и это гарант устойчивого развития концерна в будущем. Таким образом фармацевтическая индустрия в Латвии укрепится, существенно заявит о себе на глобальной арене и сделает вклад в экономику Латвии», – сказал Киров Липман.

gxpnews