Россельхознадзор приостановил продажу витаминов для животных производства Испании

Россельхознадзор при проведении контроля качества находящихся в гражданском обороте лекарственных средств для ветеринарного применения выявил, что образцы препарата для «Витамин АД3Е» (серия N-001, срок годности – 01.2023) производства «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» (Испания) не соответствуют установленным требованиям качества.

На сайте регулятора сообщается о том, что несоответствие выявлено по показателям «Количественное определение (Количественное определение витамина Е)». Поэтому было приостановлено обращение указанной серии ветеринарного препарата.

Кроме того, испанского производителя лекарственного препарата «Витамин АД3Е» – «Industrial Veterinaria, S.A. «INVESA» – уведомили о необходимости провести мероприятия, как того требует российское законодательство.

Препарат «Витамин АД3Е» – это комплекс жирорастворимых витаминов, на основе воды. Его выпускают в виде желтого раствора, вязкого по консистенции, с небольшим запахом. «Витамин АД3Е» способствует насыщению организма жирорастворимыми витаминами, улучшает и укрепляет общий тонус и резистентность. У препарата есть антирахитные свойства, он почти не токсичен, быстро всасывается в организме, животные и птицы хорошо его переносят.

Депутат ранее направил в кабмин законопроект о лечении животных лекарствами для людей.

gxpnews