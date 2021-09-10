Roche заключила соглашение о сотрудничестве в области клеточной терапии на 3 млрд долл.

Genentech, подразделение швейцарского фармацевтического производителя Roche, подписало соглашение о сотрудничестве с британской биотехнологической компанией Adaptimmune Therapeutics, специализирующейся в области противоопухолевой клеточной терапии. Об этом сообщила Adaptimmune на официальном сайте.

Компании займутся разработкой и коммерческой реализацией препаратов аллогенной клеточной терапии против различных онкологических заболеваний. В качестве аванса Roche выплатит около 150 млн долл. В течение пяти лет Adaptimmune получит еще 150 млн долл. в качестве дополнительных платежей. Британская компания также имеет право на поэтапные выплаты в размере 3 млрд долл. по мере осуществления исследований, разработки лекарств и вывода их на рынки. Кроме того, участники договора разделили поровну будущую прибыль с продаж продуктов, разработанных в рамках коллаборации.

Как отмечается в заявлении, сотрудничество будет нацелено на создание лекарственных средств от пяти раковых заболеваний, а также на разработку препаратов аллогенной клеточной терапии для индивидуального лечения рака отдельных пациентов.

Сделка Roche с Adaptimmune состоялась через несколько месяцев после того, как британская компания представила на выставке ASCO первые данные испытания своего препарата на основе Т-клеточной терапии под названием Afami-cel. Объективный ответ был отмечен у 13 из 33 пациентов с саркомой, что соответствует требованиям, предъявляемым FDA.

Акции Adaptimmune подскочили на 30% после публикации заявления о заключении соглашения.

Владимир Заболотских

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