Росздравнадзор получил 7 тыс. заявлений о реакциях на вакцины от COVID-19

В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения постуило 7 тыс. заявлений о реакциях на вакцины от COVID-19. По словам главы Росздравнадзора Аллы Самойловой, это 0,018% от всех вакцинированных, то есть «минимальная доля» от общего количества. Она отметила, что вся информация собирается в системе «Фармаконадзор 2.0». В случае необходимости запрашивается дополнительная информация и привлекаются профильные научные центры и медицинские организации.

«Мы можем сказать, что на сегодняшний день не выявлена информация, которая указывает на проблемы безопасности вакцин. Зафиксированные нежелательные реакции и их частота не выходят на сегодняшний день за рамки инструкций по медицинскому применению», — отметила она на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Самойлова отметила, что полностью вакцинированные против COVID-19 составляют не более 2% от всех заболевших. «А если мы посмотрим, сколько на сегодняшний день в госпитализации, то на сегодняшний день из госпитализированных пациентов 90% — это те пациенты, которые не прививались», — сказала она.

Она уточнила, что в статистике Росздравнадзора учитываются заболевшие после вакцинации после 42 дня, то есть это тот период, когда уже сформирован иммунитет, когда пациент по идее заболевать не должен.

Первый компонент вацины получили 46 млн человек в России, полностью привиты — 39 млн человек.

Ринат Васбеев

pharmvestnik