«БелАгроГен» запустит новое производство по выпуску ветпрепаратов

ООО «Научно-производственный центр БелАгроГен» (ведущий производитель и поставщик ветеринарных препаратов Республики Беларусь) объявило о планах по запуску современного высокотехнологичного производства по выпуску ветеринарных препаратов в городе Горки.

По словам исполняющего обязанности директора центра Александра Волосача, производство разместится на базе уже существующих мощностей научно-производственного центра.

«Оно будет соответствовать международному стандарту GMP, определяющему высокие требования к выпуску лекарственных препаратов, БАДов, пищевых добавок и некоторых продуктов питания. Этот сертификат качества обязывает предприятие-производителя выполнять специальные организационные, технические и технологические меры для обеспечения надлежащей технологии и организации производства. Документ гарантирует и то, что продукт безопасен и соответствует своему назначению», – сказал Александр Волосач.

Новая структура расположится в отдельно стоящем модернизированном здании. Там разместятся несколько участков – производственный, оперативного складирования, упаковки и фасовки во вторичную упаковку для потребителя. В планах также параллельно развивать научно-производственную лабораторию. Она обеспечит контроль качества на каждом этапе выпуска ветпрепаратов – от поступающего сырья и производственных условий до выхода готовой продукции.

На открытие нового производства выделено порядка двух миллионов долларов. После того, как его введут в эксплуатацию, будет создано десять рабочих мест. Сейчас идет процесс технического переоснащения, закупается новое оборудование, документы приводятся в соответствие с международными требованиями.

ООО «Научно-производственный центр БелАгроГен» занимается разработкой и производством ветеринарных препаратов для лечения и профилактики заболеваний животных и домашней птицы, средств дезинфекции и диагностических реагентов с использованием современных генетических, биологических, химических и фармацевтических технологий. Компания зарегистрировала более 100 ветсредств. У многих из них нет аналогов на рынках России и других стран СНГ. Каждый месяц до 70% продукции предприятия поставляется на экспорт в страны ближнего зарубежья.

gxpnews