Минпромторг РФ смягчит правило «второй лишний» в отношении медоборудования

Минпромторг России установит переходный период для применения введенного в конце августа 2021 года правила «второй лишний» в отношении 44 категорий медицинского оборудования. Как следует из предложенных ведомством поправок, до 31 декабря 2022 года для медтехники в качестве подтверждения производства на территории стран ЕАЭС, помимо сведений из реестра ГИСП Минпромторга или евразийского реестра промышленных товаров, будет засчитываться наличие сертификата СТ-1. Сам перечень будет расширен за счет аппаратов высокочастотной и низкочастотной терапии. Минпромторг России установит переходный период для применения введенного в конце августа 2021 года правила «второй лишний» в отношении 44 категорий медицинского оборудования. Как следует из предложенных ведомством поправок, до 31 декабря 2022 года для медтехники в качестве подтверждения производства на территории стран ЕАЭС, помимо сведений из реестра ГИСП Минпромторга или евразийского реестра промышленных товаров, будет засчитываться наличие сертификата СТ-1. Сам перечень будет расширен за счет аппаратов высокочастотной и низкочастотной терапии.

Поправки предлагается внести в постановление Правительства РФ №878 от 10 июля 2019 года «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации».

При подаче заявки на участие в конкурсе с медизделиями, попавшими под действие правила «второй лишний», участник в составе заявки должен будет указать номера реестровых записей из реестра ГИСП Минпромторга РФ или евразийского реестра промышленных товаров, а также информацию о совокупном количестве баллов в соответствии с постановлением Правительства РФ №719 или информацию о совокупном количестве баллов в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии №105 от 23 ноября 2020 года. В течение переходного периода до 31 декабря 2022 года в заявке достаточно будет предоставить информацию о стране происхождения медицинской техники, а при поставке товара – предоставить копию сертификата СТ-1.

Кроме того, предлагается расширить перечень МИ, который подпадает под «второй лишний»: в него включат аппараты высокочастотной и низкочастотной терапии, а также прочее оборудование для электротерапии, не включенное в другие группировки, под кодами ОКПД2 26.60.13.130 и 26.60.13.190. Предлагается внести поправки и в ПП №102 от 5 февраля 2015 года, известное как «третий лишний»: из него исключат ультразвуковые хирургические аппараты (код ОКПД 2 26.60.12.132, 26.60.13.130 и 26.60.13.190) и вернут индивидуальные глюкометры (код 26.51.53.19), исключенные из перечня в конце августа 2021 года.

Правительство РФ ввело правило «второй лишний» в отношении 30 категорий и медизделий 31 августа 2021 года. Под него попали гамма-терапевтические аппараты, электрокардиографы, пульсоксиметры и спирометры, оториноскопы, электроэнцефалографы, тонометры внутриглазного давления, аппараты УЗИ, микроволновой и ультразвуковой терапии, МРТ, дефибрилляторы, медицинские холодильники и морозильники, облучатели-рециркуляторы воздуха, стерилизаторы, электрохирургические аппараты, дыхательное оборудование, инкубаторы для новорожденных, консоли подвода медицинских газов и другое оборудование.

Медизделия выведены из-под действия постановления Правительства №102 от 5 февраля 2015 года и включены в профильное постановление №878 от 10 июля 2019 года «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции». Согласно поправкам, при госзакупках включенных в перечень изделий, в случае если на конкурс будет выходить хотя бы один поставщик со страной происхождения МИ из ЕАЭС, все остальные заявки с предложением импортного медоборудования будут отклоняться.