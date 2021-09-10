Servier и Neurochlore свернули испытания буметанида в терапии РАС

Servier и Neurochlore заявили, что в ходе двух клинических исследований фазы III посвященных оценке буметанида по сравнению с плацебо при лечении расстройств аутистического спектра (РАС) у детей и подростков, препарат не показал эффективности. Поэтому компании приняли решение о досрочном прекращении двух текущих испытаний.

«Мы возлагали большие надежды на буметанид, который показал потенциал в уменьшении симптомов у детей и подростков с аутизмом и повышении качества жизни их семей», — отметил исполнительный вице-президент отдела исследований и разработок компании Servier Клод Бертран.

В двух испытаниях приняли участие 422 ребенка и подростка с РАС от умеренной до тяжелой степени. Участники наблюдались в течение шести месяцев в двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании, а затем получали буметанид еще полгода. Компании отметили, что ни один из критериев эффективности, включая по шкале оценки детского аутизма и по шкале социальной реакции, не был достигнут после шести месяцев лечения.

Президент Neurochlore Йехезкель Бен-Ари назвал результаты исследований «большим разочарованием», добавив, что компания «теперь детально проанализирует результаты испытаний и, возможно, изучит новые подходы, основанные на искусственном интеллекте, которые могут позволить нам идентифицировать субпопуляцию людей, страдающих расстройством спектра аутизма, для которых буметанид может быть эффективным».

gxpnews