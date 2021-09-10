Sanofi за $1,9 млрд приобретет американскую биофармацевтическую компанию Kadmon

Французская Sanofi 8 сентября сообщила о намерении купить американскую биотехнологическую компанию Kadmon Holdings. В ее портфеле находится препарат Rezurock (belumosudil), используемый для терапии осложнений, которые возникают примерно у 50% пациентов, перенесших трансплантацию стволовых клеток. Сумма сделки составит до $1,9 млрд. Французская Sanofi 8 сентября сообщила о намерении купить американскую биотехнологическую компанию Kadmon Holdings. В ее портфеле находится препарат Rezurock (belumosudil), используемый для терапии осложнений, которые возникают примерно у 50% пациентов, перенесших трансплантацию стволовых клеток. Сумма сделки составит до $1,9 млрд.

В соответствии с условиями соглашения, французская фармкомпания заплатит $9,5 наличными за каждую акцию Kadmon. Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2021 года.

Sanofi приобретает Kadmon с целью расширения своего портфеля препаратов, используемых для терапии посттрансплантационных осложнений, и укрепления своих позиций в этой области.

Rezurock – одобренный в июле 2021 года Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) препарат компании Kadmon для терапии посттрансплантационных осложнений у взрослых и детей от 12 лет. С августа препарат доступен в США. Цена за упаковку, в которой содержится 30 таблеток по 200 мг, составляет $15,5 тысячи. Американская компания также ведет КИ эффективности применения Rezurock для лечения диффузного системного кожного склероза.

В портфеле Sanofi находится одобренный в Европе, США и России Тимоглобулин (иммуноглобулин антитимоцитарный), предназначенный для предотвращения отторжения почечных аллотрансплантатов и сопутствующих осложнений, и Мозобаил (плериксафор) – иммуностимулятор, используемый для терапии онкогематологических и онкологических заболеваний, разработанный AnorMED (впоследствии куплена дочерней компанией Sanofi – Genzyme), также разрешенный к применению в перечисленных странах и Европе.

В августе 2021 года Sanofi также сообщила о намерении приобрести за $3,2 млрд американскую биотехнологическую компанию Translate Bio – партнера французской компании по разработке мРНК-вакцины от коронавирусной инфекции.

Sanofi – глобальная фармкомпания со штаб-квартирой в Париже. Насчитывает свыше ста подразделений, где работают более 100 тысяч сотрудников. Основной портфель Sanofi состоит из оригинальных вакцин, инсулинов и препаратов для лечения орфанных и эндокринных заболеваний. Выручка компании за 2020 год составила 37,3 млрд евро ($44 млрд), чистая прибыль после уплаты налогов – 11,9 млрд евро ($14 млрд).

Kadmon Holdings – американская биофармацевтическая компания, основанная в 2010 году. Специализируется на разработке иммунных и иммуноонкологических препаратов и лекарств для терапии фиброзов. Выручка компании за 2020 год составила $8,3 млн, убыток – $109 млн.