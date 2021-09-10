Ростех передал «Нацимбио» 100% акций «Микрогена»

«Микроген» полностью вошел в структуру холдинга «Нацимбио». На базе предприятия будет реализована масштабная инвестиционная программа, в том числе создание нового производства вакцин и препаратов плазмы крови в Перми.

Холдинг «Нацимбио» (входит в Ростех) стал обладателем 100% акций производителя иммунобиологических препаратов — НПО «Микроген», сообщает пресс-служба госкорпорации. «Передача пакета акций и вхождение в структуру «Нацимбио» предприятия «Микроген» полностью завершена. Это важный шаг на пути создания на российском фармацевтическом рынке сильного игрока, — сказал генеральный директор холдинга «Нацимбио» Андрей Загорский. — Мы ожидаем, что интеграция придаст предприятию дополнительный импульс, который позволит создавать и выпускать лекарственные препараты, отвечающие всем современным требованиям».

НПО «Микроген» образовано в мае 2003 года в результате слияния госпредприятий, производящих медицинские иммунобиологические препараты и другие лекарственные средства, сообщается на сайте предприятия. Полномочия учредителя до 2017 года осуществляло Министерство здравоохранения. После проведения приватизации «Микроген» был преобразован в АО «НПО «Микроген» со 100 %-ным участием Российской Федерации, а затем передан на баланс ГК «Ростех». В 2019 году правление госкорпорации приняло решение о передаче «Нацимбио» полномочий единоличного исполнительного органа НПО «Микроген».

«Микроген» выпускает 20 вакцин для профилактики 15 инфекционных заболеваний, из них 17 поставляются в регионы России по контрактам с Минздравом России для реализации программы Национального календаря профилактических прививок (НКПП). Кроме того, предприятие разрабатывает и выпускает сыворотки, препараты крови, аллергены, пробиотики и бактериофаги — в общей сложности 250 наименований препаратов. На долю предприятия приходится более 40% отечественного рынка вакцин и анатоксинов, около 20% рынка альбуминов и иммуноглобулинов, 100% — лечебных препаратов бактериофагов и российских аллергенов, говорится в сообщении Ростеха.

Холдинг намерен наращивать объемы производства на филиалах предприятия в регионах России, создавать технологические мощности и разрабатывать новые лекарственные препараты. На базе фармпредприятия планируют реализовать масштабную инвестиционную программу, в том числе создать новое производство вакцин и препаратов плазмы крови в Перми.

В июне Ростех сообщал, что холдинг «Нацимбио» откроет в филиалах НПО «Микроген» в Уфе, Перми и Томске производство различных биотехнологических лекарств, в том числе препарата для лечения коронавируса «Ковид-глобулин». В Перми, в частности, планируется организовать новое производство АКДС-препаратов с бесклеточным коклюшным компонентом, а также создать базу для сведения отечественных 5- и 6-компонентных АКДС-вакцин. Также холдинг вложит 3 млрд руб. в удвоение производства средств для профилактики гриппа в Рязани.

Фото: microgen.ru

Ринат Васбеев

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