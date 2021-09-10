Дело экс-помощницы Дворковича о взятках в интересах фармкомпаний передали в суд

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение Анастасии Алексеевой — экс-помощницы бывшего вице-премьера России Дворковича, обвиняемой во взяточничестве. Дело направлено в Мещанский суд Москвы. Ее подозревают в получении взяток за лоббирование интересов фармкомпаний «Медполимерпром», «Р-фарм» и «Промомед Рус».

В Мещанский суд Москвы поступило дело Анастасии Алексеевой — экс-помощницы бывшего заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч.6 ст.290 УК РФ, дата первого заседания пока не назначена, передает «Интерфакс». Также в суд направлено дело другого фигуранта — генерального директора компании «Медполимерпром» Алексея Борисова.

В уголовном деле Алексеевой фигурируют три эпизода взяток, пишет «Коммерсантъ». По версии следствия, в 2016 году она получила в качестве взяток туристические путевки в Таиланд, Доминикану и на Кипр за лоббирование интересов фармкомпаний ГК «Медполимерпром», «Р-фарм» и «Промомед Рус». Общая сумма взяток, полученных обвиняемой, составляет 5,7 млн руб. Посредником выступал гражданин США российского происхождения Джин Спектор, которого в июне приговорили к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере трехкратной суммы взятки — более 14 млн руб.

Предприниматели, по версии следствия, рассчитывали через Алексееву добиться невнесения препаратов для похудения «Редуксин» и «Редуксин-Лайт», производимых компаниями «Промомед Рус» и «Р-фарм», в список лекарств, подлежащих предметно-количественному учету. Изменения в соответствующем приказе Минздрава № 183 за 2014 год понадобились в связи с тем, что в препаратах использовался сибутрамин и его аналоги, которые причислены к наркосодержащим и в некоторых странах запрещены.

Анастасия Алексеева обвинения отвергает, указывая, что никаких действий по незаконному лоббированию интересов фармкомпаний она не совершала. По ее версии, Спектор дарил ей турпутевки в качестве подарков, поскольку они находились в длительных близких отношениях, она считала его своим гражданским мужем, пишет «Коммерсантъ». О том, что американец был женат, женщина узнала после своего ареста в феврале 2020 года.

Джин Спектор признан виновным в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере (ч.4 ст.291.1 УК РФ). Ранее он заключил сделку со следствием и полностью признал вину, после чего его дело выделили в отдельное производство.

Совладелец компании «Промомед Рус» Максим Якушкин и советник гендиректора «Р-Фарм» Вадим Белоножко были привлечены в качестве подозреваемых. Их, как и гендиректора «Медполимерпрома» Алексея Борисова, обвинили в даче взяток Алексеевой. После задержания Белоножко и Якушкин признали вину, пойдя на сотрудничество со следствием. Весной этого года в СКР решили изменить их процессуальный статус, прекратив в отношении них уголовное преследование. Теперь они проходят по делу в качестве свидетелей.

Ринат Васбеев

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