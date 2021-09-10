Sanofi купила третью за год компанию за 1,9 млрд долл. для расширения своего портфеля

Sanofi сообщила о покупке компании Kadmon за 1,9 млрд долл. Приобретение принесет французскому производителю новое инновационное лекарство Rezurock (belumosudil), предназначенное для борьбы с реакцией «трансплантат против хозяина». Это третья крупная покупка Sanofi за этот год.

Французский фармацевтический производитель Sanofi объявил о приобретении американской биотехнологической компании Kadmon Holdings за 1,9 млрд долл. Благодаря заключенному соглашению Sanofi сможет добавить в свой портфель лекарство Rezurock (belumosudil), у которого есть потенциал стать лидером продаж.

Инвесторы Kadmon получат 9,5 долл. за акцию. Это на 79% больше, чем стоимость одной акции, зарегистрированная на момент закрытия биржи 7 сентября. Акции Sanofi, напротив, упали на 1% в начале торгов, после публикации заявления о покупке новой компании. Приобретение будет завершено в IV квартале текущего года.

По мнению аналитиков Jefferies, Rezurock, единственное лекарство, над которым работала Kadmon, обеспечит Sanofi продажи в размере 1 млрд долл. В июле 2021 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило препарат для лечения пациентов старше 12 лет с хронической реакцией «трансплантат против хозяина». Rezurock был выведен на рынки США в августе этого года. Это первая и единственная зарегистрированная терапия, в которой используются малые молекулы, ингибирующие Rho-ассоциированную спиральную киназу 2 (ROCK2). Так называется сигнальный путь, который регулирует воспалительные реакции и фиброзные процессы.

Кроме того, Kadmon вела работу над применением Rezurock в качестве средства для лечения диффузного кожного системного склероза. В настоящее время продолжается фаза II испытания препарата по этому показанию.

Сделка станет третьим крупным приобретением Sanofi, произошедшим в этом году. Французский производитель начал процесс поглощения других компаний для обновления ассортимента разрабатываемых препаратов, поскольку отстал от своих конкурентов с точки зрения инноваций и доходного потенциала.

В прошлом месяце компания купила Translate Bio, своего партнера по разработке препаратов с использованием технологии мРНК, за 3,2 млрд долл. для разработки и производства вакцин от COVID-19. В апреле Sanofi завершила приобретение производителя препаратов моноклональных антител Kymab, выплатив 1,1 млрд долл. авансом.

Владимир Заболотских

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