Франция обеспечит бесплатными контрацептивами женщин младше 25 лет

Жительницы Франции моложе 25 лет смогут бесплатно получать различные контрацептивные средства, мера будет действовать с 1 января 2022 года. Как заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран, обеспечение француженок бесплатными контрацептивами обойдется бюджету в 21 млн евро в год.

«Несправедливо, что женщины не могут защитить свое здоровье, не могут использовать контрацептивы из-за того, что это слишком дорого для них», — отметил Оливье Веран.

Бесплатными станут не только сами средства контрацепции, включая гормональные препараты, но и визиты к врачу для подбора этих препаратов. До сих пор бесплатные контрацептивы были доступны только для француженок младше 18 лет.

remedium