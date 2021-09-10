«Промомед» зарегистрировал свой первый противоопухолевый препарат

Разработка и производство препаратов для лечения злокачественных новообразований важное стратегическое направление ГК «Промомед».
Капецитабин является препаратом первой линии при терапии рака желудка, толстого кишечника и широко применяется для лечения рака молочной железы, резистентного к другим видам химиотерапии.
Капецитабин-Промомед будет выпускаться в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 150 и 500 мг, что соответствует требуемым схемам приема. Препарат входит в перечень ЖНВЛП.
В 2020 году компания поставила на рынок 61 млн упаковок лекарств различного назначения. В конце прошлого года «Промомед» впервые разместила трехлетние облигации объе-мом 1 млрд рублей на Московской бирже. «Промомед» планирует сосредоточиться на создании инновационных противовирусных, антибактериальных, эндокринологи-ческих и противоопухолевых препаратов. В связи с чем инвестиционная программа компании включает не только разработку и производство активных фармацевтиче-ских субстанций и готовых лекарственных форм, куда будет направлено до 7 млрд руб. к 2023 году, но и строительство новых лабораторий, цехов по производству онкологических препаратов, расширение производства таблетированных форм.