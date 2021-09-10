Франция обеспечит бесплатными контрацептивами женщин младше 25 лет Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит британской фармкомпании $35 млн на разработку препаратов » «Промомед» зарегистрировал свой первый противоопухолевый препарат Группа компаний «Промомед» получила регистрационное удостоверение на препарат Капецитабин-Промомед. Это первое противоопухолевое средство в портфеле компании. Разработка и производство препаратов для лечения злокачественных новообразований важное стратегическое направление ГК «Промомед». Капецитабин является препаратом первой линии при терапии рака желудка, толстого кишечника и широко применяется для лечения рака молочной железы, резистентного к другим видам химиотерапии. Капецитабин-Промомед будет выпускаться в форме таблеток, покрытых пленочной оболочкой, 150 и 500 мг, что соответствует требуемым схемам приема. Препарат входит в перечень ЖНВЛП. В 2020 году компания поставила на рынок 61 млн упаковок лекарств различного назначения. В конце прошлого года «Промомед» впервые разместила трехлетние облигации объе-мом 1 млрд рублей на Московской бирже. «Промомед» планирует сосредоточиться на создании инновационных противовирусных, антибактериальных, эндокринологи-ческих и противоопухолевых препаратов. В связи с чем инвестиционная программа компании включает не только разработку и производство активных фармацевтиче-ских субстанций и готовых лекарственных форм, куда будет направлено до 7 млрд руб. к 2023 году, но и строительство новых лабораторий, цехов по производству онкологических препаратов, расширение производства таблетированных форм. remedium