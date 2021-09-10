Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит британской фармкомпании $35 млн на разработку препаратов

Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс 8 сентября заявил о намерении выделить британской фармкомпании Exscientia $35 млн для разработки противовирусных препаратов, в том числе от COVID-19. Компания намерена разработать до пяти препаратов. Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс 8 сентября заявил о намерении выделить британской фармкомпании Exscientia $35 млн для разработки противовирусных препаратов, в том числе от COVID-19. Компания намерена разработать до пяти препаратов.

Exscientia использует компьютерные алгоритмы для разработки своих лекарств. Основной задачей фармкомпании является создание препарата от COVID-19, нацеленного на фермент (протеазу) коронавируса. При разработке лекарства Exscientia будет использовать малые молекулы, которые нацелены на белки в клетках, тогда как существующие препараты от COVID-19 нацелены на белки вируса.

С марта 2021 года американская Pfizer также ведет клинические испытания (КИ) своего перорального препарата от COVID-19 PF-07321332, разработанного на основе ингибитора протеазы, используемого для лечения таких вирусных патогенов, как ВИЧ и гепатит С. В июле КИ препарата – ингибитора протезы начала и японская Shionogi.

В партнерстве с фондом Билла и Мелинды Гейтс Exscientia также разработает препараты от гриппа и семейства вирусов под названием Paramyxoviridae.

Exscientia – британская фармацевтическая компания, основанная в 2012 году и расположенная в Оксфорде. Компания специализируется на разработке различных групп лекарств с использованием искусственного интеллекта. По данным на июль 2021 года, Exscientia привлекла грант в размере $1,5 млрд – также от фонда Билла и Мелинды Гейтс.

В 2014 году фонд Билла и Мелинды Гейтс направил $5,7 млн на разработку препаратов для лечения лихорадки Эбола в странах Западной Африки. В 2016 году фонд заявил о намерении ежегодно выделять $200 млн на борьбу с малярией, в этом же году организация выделила японской Takeda $38 млн на разработку инактивированной вакцины от полиомиелита.