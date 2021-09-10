Администрация Байдена представила план по снижению цен на рецептурные лекарства в США

В США опубликовали план по снижению цен на лекарства, отпускаемые по рецепту. В нем представлена «дорожная карта», который предлагает конкретные меры по снижению издержек. План был одобрен президентом Джо Байденом еще в начале июля. Он построен на трех общих принципах: содействие переговорам о ценах с производителями лекарств и установлению ограничений на повышение цен на лекарства, стимулирование конкуренции в отрасли и оказание поддержки исследованиям новых препаратов.

Правительству США предоставится возможность вести переговоры о ценах на рецептурные лекарства, расходы на которые покрывает национальная медицинская программа Medicare для людей старше 65 лет и лиц с инвалидностью. Сниженные цены будут установлены как для государственных страховщиков, так и для частного сектора.

«Дорожная карта» описывает действия органов власти, согласовывающиеся с возможными законодательными изменениями. Административные меры включают в себя возмещение расходов на лекарства в рамках программы Medicare в зависимости от того, какую клиническую ценность они представляют для пациентов, а также федеральное финансирование исследований новых препаратов.

В плане также говорится, что власти могут запретить фармацевтическим компаниям платить своим конкурентам, чтобы те воздерживались от вывода на рынок своих лекарств. Затем будет придумано решение, которое не даст производителям препаратов несправедливо использовать патентную систему для подавления конкуренции.

Кроме того, план предусматривает снижение законодательных барьеров, что позволит быстрее регистрировать более дешевые дженерики и биоаналоговые лекарственные средства. Помимо этого, чтобы стимулировать новые инновации в области фармацевтики, администрация президента создаст специальный орган для продвижения медицинских научных достижений. На развитие учреждения Байден запросил 6,5 млрд долл.

План был разработан Демократической партией, однако не все отнеслись к нему с одобрением. Американская ассоциация фармацевтических исследователей и производителей (PhRMA) провела пресс-конференцию, на которой раскритиковала планы по одобрению переговоров о ценах на лекарства в рамках Medicare, заявив, что это сократит финансирование, выделяемое на разработку новых методов лечения заболеваний. Республиканцы также выступили против нового плана и призвали предложить подход, поддерживаемый обеими партиями.

Расходы на рецептурные лекарства на душу населения в США намного выше, чем в других странах с высоким уровнем дохода. Снижение стоимости препаратов было давней целью американского правительства, в том числе бывшего президента Дональда Трампа. Он выступал с намерениями позволить Medicare участвовать в переговорах о ценах на лекарства, но отказался от идеи их реализации, как только вступил в должность.

Владимир Заболотских

pharmvestnik