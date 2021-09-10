Novartis закрыла доступ к лотерее по препарату Золгенсма для России

Компания Novartis сообщила о закрытии программы раннего доступа к генотерапевтическому препарату Золгенсма (онасемноген абепарвовек), так как одним из основных правил отбора участников «розыгрыша» является отсутствие бюджетного финансирования лечения по месту жительства потенциального пациента. В России с начала августа закупку препарата обеспечивает государственный благотворительный фонд «Круг добра», однако пока не все пациенты могут воспользоваться этой опцией. Компания Novartis сообщила о закрытии программы раннего доступа к генотерапевтическому препарату Золгенсма (онасемноген абепарвовек), так как одним из основных правил отбора участников «розыгрыша» является отсутствие бюджетного финансирования лечения по месту жительства потенциального пациента. В России с начала августа закупку препарата обеспечивает государственный благотворительный фонд «Круг добра», однако пока не все пациенты могут воспользоваться этой опцией.

Об этом компания сообщила в письме фонду «Семьи СМА». «Поскольку в настоящее время деятельность фонда и формирование его имущества осуществляются исключительно за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, закупка лекарственных препаратов фондом может рассматриваться в качестве элемента системы государственного возмещения. В связи с этим действие программы приостановлено для подачи новых заявок. Заявки, поданные лечащими врачами до приостановки действия программы, также не будут принимать участие в последующих этапах программы. Пациенты, которым препарат бал аллоцирован до 4 августа, смогут получить доступ к терапии в соответствии с ранее действующим процессом», – отметили в компании.

«Круг добра» объявил о начале сбора заявок на закупку Золгенсмы в конце июня 2021 года. В Минздраве РФ тогда отмечали, что препаратом будут обеспечены пациенты в возрасте до двух лет «при наличии соответствующих показаний по решению врачебных консилиумов». Однако в начале июля родители детей со СМА на своих страницах в социальных сетях стали сообщать о том, что лечение в их случае фонд профинансировать не сможет, так как ребенок не подпадает под возрастные критерии отбора. При назначении Золгенсмы члены экспертного совета фонда решили опираться на консенсус в отношении генозаместительной терапии, разработанный ведущими российскими врачами, согласно которому лечение Золгенсмой положено детям со СМА I типа в возрасте до шести месяцев, тогда как в США и других странах критерии более широкие.

Александр Ткаченко 2 августа заявил, что экспертный совет организации пересмотрит медицинские документы детей со СМА, получивших отказ. В итоге было решено предоставить препарат по всем шести заявкам, на тот момент поступившим в фонд. В прямом эфире в Instagram, состоявшемся 8 сентября, Ткаченко заявил, что «каждый ребенок очень индивидуален, каждому подходит свой препарат, кому-то – рисдиплам, кому-то – Золгенсма», поэтому он опирается исключительно на мнение врачей.

До появления фонда семьи либо собирали средства на терапию самостоятельно – с помощью благотворителей и соцсетей, либо участвовали в лотерее. Теперь этой возможности у них не будет. В прямом эфире участники встречи поинтересовались у Александра Ткаченко, по какой цене фонду удалось приобрести Золгенсму у Novartis, так как сообщалось о получении скидки. Сумму глава фонда раскрыть отказался, подчеркнув, что в тех случаях, когда пациент не подпал под критерии и родители собирают средства самостоятельно, препарат будет закупаться по установленной производителем цене.

Досье на регистрацию Золгенсмы в России Novartis подала еще в июле 2020 года. В США препарат одобрен Управлением по контролю за продуктами и лекарствами для терапии СМА I типа у детей в возрасте до двух лет. В Европейском союзе онасемноген абепарвовек разрешен к применению с 2020 года, также он вышел на рынки Канады, Японии и ряда других стран.