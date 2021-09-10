Moderna и Novavax разрабатывают вакцины одновременно против гриппа и COVID-19

Компания Moderna заявила на своем сайте о том, что разрабатывает однодозовую вакцину, которая сочетает в себе бустерную дозу против COVID-19 и бустер против гриппа.

«Нашим приоритетом номер один как компании сейчас является вывод на рынок ежегодной вакцины против множества респираторных заболеваний, которую мы планируем постоянно адаптировать и обновлять», — цитирует Reuters главного исполнительного директора Moderna Стефана Банселя.

Также единую вакцину против гриппа и коронавируса разрабатывает Novavax. На сайте компании указано, что в испытании препарата, которое будет проводиться в Австралии, примут участие 640 здоровых взрослых в возрасте от 50 до 70 лет, которые либо ранее переболели коронавирусом, либо получили одобренную вакцину против COVID-19 не менее чем за восемь недель до начала исследования.

Участники получат комбинацию кандидатной вакцины от COVID-19 компании NVX-CoV2373 и вакцины NanoFlu от гриппа, а также бустер. «Комбинация этих двух вакцин … может повысить эффективность системы здравоохранения и обеспечить высокий уровень защиты от COVID-19 и гриппа с помощью единой схемы применения», — сказал президент по исследованиям и разработкам Novavax Грегори Гленн.

В мае Novavax заявила, что ожидает, что комбинированные вакцины против сезонного гриппа и COVID-19, вероятно, будут иметь решающее значение в борьбе с новыми вариантами коронавируса. В ходе доклинических тестов вакцина NanoFlu / NVX-CoV2373 вызвала устойчивый ответ организма на вирусы грипп A и B и показала способность защищать его от коронавируса.

Николай Соколов

pharmvestnik