Sandoz заключает соглашение с Bio-Thera Solutions по поводу продаж противоракового бевацизумаба

Подразделение швейцарской Novartis Sandoz заключила соглашение о коммерциализации с Bio-Thera Solutions по поводу препарата бевацизумаб. Bio-Thera Solutions будет ответственна за разработку средства, а Sandoz будет иметь право на его коммерциализацию в ряде стран.

Sandoz (подразделение швейцарской Novartis) объявила о том, что заключила соглашение о коммерциализации препарата бевацизумаб, который используется для лечения ряда типов рака, с Bio-Thera Solutions. В заявлении компании сообщается, что Bio-Thera Solutions будет ответственна за разработку и производство средства, в то время как Sandoz будет иметь право на коммерциализацию препарата после его одобрения в США, Европе, Канаде и некоторых других странах.

Согласно условиям соглашения, Bio-Thera Solutions будет получать авансовые и промежуточные платежи, а также будет иметь право на выплаты доли от прибыли на территориях, где компании заключили партнерство.

Бевацизумаб — это рекомбинантное моноклональное антитело IgG1, которое нацелено на фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), ключевой медиатор ангиогенеза при раке. Оно используется в сочетании с другими методами лечения.

В феврале этого года «ФВ» сообщал, что Sandoz приобрела подразделение GSK по производству цефалоспориновых антибиотиков. В соглашение включены глобальные права на три известных бренда («Зиннат», «Зинацеф» и Fortum) на более чем 100 рынках. Права GSK на некоторые из этих препаратов будут сохранены в США, Австралии и Германии, а также в Индии, Пакистане, Египте, Японии и Китае. Sandoz выплатила GSK 350 млн долл. при закрытии сделки и дополнительные промежуточные платежи в размере до 150 млн долл. по выполнении условий сделки.

Николай Соколов

pharmvestnik