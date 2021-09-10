Минздрав закупит лекарства для пациентов с ВИЧ на 1,4 млрд руб. в 2022 году

В 2022 году Минздрав приобретет для людей с ВИЧ 27 тыс. годовых курсов препаратов на 1,4 млрд руб. Их количество снизилось по сравнению с 2020—2021 годами: тогда министерство закупало от 300 тыс. до 500 тыс. курсов.

Минздрав России объявил три тендера на портале госзакупок на приобретение антиретровирусных препаратов для пациентов с ВИЧ на 1,4 млрд руб., поставки ожидаются в 2022 году. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ». Всего министерство планирует приобрести 27 тыс. годовых курсов для таких пациентов.

Газета отмечает, что в первом полугодии 2020 года Минздрав закупил 450—500 тыс. годовых курсов препаратов, в 2021 году – 350—300 тыс. К середине июля министерство заключило контракты на сумму больше 27,7 млрд руб., приобретя 367,2 тыс. годовых курсов, что меньше, чем в 2020 году. Тогда ведомство закупило 483,8 тыс. годовых курсов, потратив больше 24,9 млрд руб.

В Минздраве сообщили, что охват терапией пациентов с ВИЧ соответствует целевому показателю госстратегии противодействия распространению этой инфекции. В министерстве подчеркнули, что Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения заключил 75 госконтрактов на поставку препаратов на сумму почти 30 млрд руб. Здесь речь идет и о препаратах от других заболеваний, например, от гепатита С.

ВИЧ-препараты входят в расширенный перечень стратегически значимых лекарств, которые должны производиться в России. Всего в него включены 215 позиций, в том числе лекарства для оказания скорой медпомощи, лечения онкологических и редких заболеваний, а также гепатитов и инсулинозависимого сахарного диабета.

Григорий Дубов

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