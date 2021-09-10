Крупный поставщик инъекционной формы амиодарона сократил ввоз препарата

Борисовский завод медпрепаратов может стать одной из причин дефицита амиодарона. Белорусское предприятие в текущем году ввезло в Россию только три серии концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения препарата «Амиодарон» (МНН амиодарон). В январе–августе прошлого года компания выпустила в оборот 19 серий. По данным RNC Pharma, в первом полугодии 2021 года инъекционного амиодарона выпущено на 43% меньше, чем годом ранее.

В России сократился выпуск инъекций антиаритмического препарата амиодарона. С января по июнь на рынок выпущено 130 тыс. упаковок, что на 43% меньше, чем в первом полугодии 2020 года, и на 40% меньше, чем за тот же период 2019 года. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на данные RNC Pharma.

Сколько амиодарона на рынке

Большую часть (77%) выпущенных в первом полугодии 130 тыс. упаковок произвела компания «Эллара», 23% – «Промомед». Среди поставщиков нет белорусского Борисовского завода медпрепаратов. В 2020 году в первом полугодии, согласно данным Росздравнадзора, компания поставила 19 серий инъекционной формы амиодарона, за год – 33 серии.

В августе текущего года Борисовский завод медпрепаратов возобновил поставки. Правда, пока в оборот выпущено три серии лекарства. Также в сентябре на рынок поступили три серии инъекционного амиодарона производства «Велфарм».

Впрочем, Борисовский завод медпрепаратов за последние пять лет поставлял инъекционную форму нерегулярно. Например, в базе Росздравнадзора нет информации о поставках компании в 2019 году.

Таблеток на рынок выпускается больше. В январе–июле 2021 года, по подсчетам RNC Pharma, выпущено порядка 1,7 млн упаковок. Это на 30% меньше, чем за этот же период 2020 года, по сравнению с январем–июлем 2019 года объем снизился примерно на 36%.

Если ориентироваться на данные Росздравнадзора, то Борисовский завод является также и крупным поставщиком таблеток.

Сколько амиодарона продано

Согласно базе AlphaRM, снизились как госзакупки амиодарона всех лекарственных форм, так и розничные продажи. В январе–июле 2021 года госзаказчиками закуплено 448,3 тыс. упаковок на сумму 70,6 млн руб. По сравнению с таким же периодом 2020 года в рублях госпоставки снизились на 34%, в натуральном выражении – на 32%.

За первые семь месяцев 2021 года государство закупило меньше на 12% инъекционных форм амиодарона – 189 тыс. упаковок, на 42% меньше таблеток – 259,3 тыс. упаковок.

Инъекции производства компании «Эллара» составили 58,3 тыс. упаковок, Борисовского завода – 39,8 тыс. Крупнейший поставщик таблеток для госзаказа – Борисовский завод (88,6 тыс. упаковок) и компания «Органика» (81,1 тыс.).

В рознице продажи инъекций снизились на 39% с 4,1 тыс. до 2,5 тыс. упаковок, таблетки, напротив, выросли с 1,47 млн до 1,48 млн упаковок. Чаще всего пациенты предпочтали оригинальный амиодарон «Кордарон» компании Sanofi – 899 тыс. упаковок, на втором месте таблетки «Органики» – 302,3 тыс. упаковок, на третьем Борисовского завода – 169,7 тыс.

Когда был дефицит амиодарона

Два с половиной года назад – в начале 2019 года – врачи уже сообщали, что в больницах заканчивается амиодарон в таблетках. Тогда сразу у нескольких поставщиков возникли проблемы с поставками.

Елена Калиновская

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