STADA объявила об открытии нового аналитического лабораторного центра

Инвестиции STADA в проект по открытию нового аналитического лабораторного центра на производственной площадке «Хемофарм» в Обнинске составили более €5,2 млн, сообщает компания. В его задачи входит контроль качества сырья и продукции на всех этапах производства, включая тестирование готовых препаратов перед осуществлением поставок на рынок.

Открытие аналитического лабораторного центра состоялось 9 сентября. В торжественном мероприятии приняли участие исполнительный вице-президент STADA в России и странах СНГ Штефан Эдер, министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко и заместитель министра экономического развития, начальник Управления промышленности и предпринимательства Минэкономразвития Калужской области Анна Королева.

Ежегодно лаборатория будет выполнять около 10 тыс. тестов, работая с препаратами для лечения желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также антигистаминными и нестероидными противовоспалительными лекарственными средствами. Число тестов может быть увеличено вдвое по мере роста объемов производства. Открытие аналитического лабораторного центра — это еще один шаг в стратегии локализации производства компании STADA в России, уровень которой в настоящий момент один из самых высоких в отрасли – более 65%, считают в компании. Также это позволит завершить запланированный на 2022 год перенос производства препаратов, которые сейчас выпускаются на заводах Takeda в Ирландии и Германии, на завод «Хемофарм». Речь идет о шести препаратах объемом производства до 13 млн упаковок в год, отмечает фармпроизводитель.

«Россия для нас стратегически важна, и мы стремимся обеспечивать пациентам доступность качественных лекарственных препаратов на самом высоком уровне. Новый аналитический лабораторный центр, оснащенный инновационным оборудованием, позволит увеличить количество производимых испытаний и соответственно объем выпускаемой продукции на 50% к 2025 году», – отметил Штефан Эдер. – Наша задача – сделать «Хемофарм» центром передового опыта по производству твердых лекарственных форм STADA в России».

Аналитический лабораторный центр в Обнинске оснащен высокотехнологичным оборудованием в соответствие с российскими и европейскими стандартами. В частности, в нем есть камера для подготовки проб препаратов в инертной среде. Данный аппарат уникален тем, что дает возможность тестировать лекарственные препараты без контакта с окружающей средой, что позволяет защитить образцы от воздействия кислорода и влаги, а значит минимизировать искажение результатов тестирования и повысить их точность.

«Хемофарм» – одна из двух производственных площадок STADA в России. Это первое крупное иностранное производство в Обнинской муниципальной промышленной зоне, из которой в дальнейшем выросли индустриальные парки Калужской области. Предприятие специализируется на выпуске твердых лекарственных форм (таблетки, капсулы). 75% производимой на предприятии продукции входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Мощность производства составляет 46,5 млн упаковок в год. На заводе работает более 200 человек.

gxpnews