Популяризатор биохакинга Сергей Фаге задержан по подозрению в контрабанде наркотиков

Одного из главных популяризаторов биохакинга в России, основателя сервиса «Островок» по онлайн‑бронированию отелей Сергея Фаге задержали по подозрению в незаконном ввозе в Россию наркотических веществ (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ), суд заключил его под стражу на 30 суток. Ранее Фаге заявлял, что принимает ЛСД в больших дозах ради улучшения интеллекта, а также экстази, чтобы «наладить связь с семьей и улучшить взаимоотношения с коллегами».

Задержание Сергея Фаге произошло 26 августа на Домодедовской таможне, когда он пытался пройти через «зеленый коридор». На сайте таможни указано, что при досмотре у «гражданина Украины, прибывшего из Швейцарии по личным делам» были обнаружены наркотические вещества – пропитанная ЛСД бумага и капсула с амфетамином.

Сергей Фаге является одним из популяризаторов биохакинга в России. Опрошенные Vademecum биохакеры в марте 2019 года заявляли, что всплеск интереса к превентивной самотерапии в России вызвал именно он. Фаге использовал методику долголетия, подразумевающую глубинную диагностику, которая проводится раз в несколько дней, и изменение образа жизни, в том числе диеты, физические нагрузки и коррекция сна. Также система предполагает прием порядка 40 препаратов в день, в числе которых есть гормоны роста. Для улучшения интеллекта Фаге использовал в том числе ЛСД в больших дозах (900–1 000 мкг), с которым его и задержали.

По заверению Фаге, подобная методика помогла ему улучшить сразу несколько показателей в организме – он якобы смог сбросить жир с 26% массы тела до 10%. Согласно собственным расчетам, с таким подходом он может прожить минимум до 120 лет.

В 2017 году Фаге сообщил российским и зарубежным СМИ, что потратил на покупку специальных препаратов и гаджетов для биохакинга, а также на привлечение международных консультантов, в числе которых были специалисты из Стэнфорда, порядка $200 тысяч. Фаге в своей публикации «Мне 32 года, и я потратил $200 тысяч на биохакинг», опубликованной на технологическом сайте Hacker Noon, рассказывал, что консультация специалиста стоила ему около $500 в час, а биохакерский слуховой аппарат обошелся в $6 тысяч.

Движение биохакеров пришло в Россию примерно в 2014 году, а уже в 2019 году оно стало представлять собой привлекательную рыночную нишу, на которую начали обращать внимание коучи, фитнес-центры и частные клиники. Подробнее о биохакинге в России – в материале Vademecum.