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Eli Lilly и ProQR начнут совместную разработку терапии от наследственных заболеваний

Eli Lilly вступила в сотрудничество с ProQR Therapeutics о разработке и выводе на рынки терапий от различных наследственных заболеваний. Как утверждается, вылечить врожденные болезни возможно благодаря платформе Axiomer, позволяющей редактировать нуклеотиды в РНК.

Американский производитель препаратов Eli Lilly заключил соглашение с нидерландской биотехнологической компанией ProQR Therapeutics о совместной разработке и коммерциализации терапий от врожденных заболеваний печени и нервной системы. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ProQR.

Стороны договора сосредоточат усилия на борьбе с пятью болезнями. Основой для создания препаратов послужит платформа Axiomer, принадлежащая нидерландской компании. Она позволяет целенаправленно редактировать отдельные нуклеотиды в РНК.

Имеющаяся в распоряжении технология позволяет редактировать клетку и вносить определенные изменений в РНК, чтобы обратить мутацию вспять и воздействовать на заболевание, которое ранее считалось неизлечимым, отметил директор по вопросам инноваций ProQR Джерард Платенбург.

В соответствии с условиями заключенного договора ProQR получит 20 млн долл. в качестве аванса и 30 млн долл. в качестве инвестиций. Помимо этого нидерландская фирма имеет право на поэтапные платежи в размере 1,25 млрд долл., а также многоуровневые роялти от продаж продукции.

Ранее в этом году ProQR представила результаты фазы I/II испытаний своей кандидатной РНК-терапии QR-421a для лечения синдрома Ушера, генетического заболевания, в результате которого человек теряет слух и зрение. Благодаря применению терапии у участников исследования были отмечены улучшения зрения по нескольким показателям.

Владимир Заболотских
pharmvestnik

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10 сентября, 2021 | Просмотров: 124