Минпромторг уточнил порядок применения правила «второй лишний» для поставок медоборудования

Производителям медоборудования для участия в торгах по правилу «второй лишний» достаточно включить продукцию в национальный или евразийский реестр радиоэлектроники либо предоставить сертификат о происхождении товара из стан ЕАЭС по форме СТ-1. Упрощенные правила госзакупок, которые будут действовать до конца 2022 года, предложил Минпромторг.

Минпромторг предложил скорректировать порядок определения страны происхождения радиоэлектронного медоборудования для его допуска к государственным закупкам. Проект поправок в Постановление Правительства РФ № 878 от 10.07.2019 опубликован на портале regulation.gov.ru.

Министерство предложило повысить доступность сектора государственных закупок для отечественных и евразийских производителей медицинской техники и упростило порядок подтверждения страны происхождения товара для участия в торгах.

До 31 декабря 2022 года производители медтехники из стран ЕАЭС для участия в торгах по правилу «второй лишний» смогут выбрать способ подтверждения происхождения товара. Один из вариантов – указание в заявке номера из национального реестра электронной продукции или номера из аналогичного реестра ЕАЭС с указанием суммарного количества баллов оценки степени локализации, утвержденных либо Постановлением Правительства РФ № 719 от 17.07.2015, либо решением Совета ЕЭК № 105 от 23.11.2020.

Также упрощенный порядок допускает к участию в торгах заявки, содержащие информацию о стране происхождения медицинской техники на территории государства — члена Евразийского экономического союза. Для этого необходимо предоставить сертификат о происхождении товара по форме СТ-1.

Воспользоваться преференциями смогут производители «тяжелой» техники, ЭКГ и еще 40 видов медицинского оборудования, на которое с 1 сентября распространяется действие постановления № 878.

Дополнительно в перечень оборудования включили аппараты высоко- и низкочастотной терапии и прочие группы электротерапевтических приборов.

В рамках правила «второй лишний» заказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии даже одной заявки с предложением аналогичной российской или евразийской продукции. Под действие правила с 1 сентября попало более 30 видов медоборудования.

Таисия Кубрина

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