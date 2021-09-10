«Биннофарм Групп» вложит 2,5 млрд рублей в центр по разработке и производству лекарств

Контролируемый АФК «Система» холдинг «Биннофарм Групп» объявил о создании R&D центра в Красногорском районе Московской области. Инвестиции в объект составят 2,5 млрд рублей. Планируется, что предприятие начнет работу в I квартале 2022 года. Контролируемый АФК «Система» холдинг «Биннофарм Групп» объявил о создании R&D центра в Красногорском районе Московской области. Инвестиции в объект составят 2,5 млрд рублей. Планируется, что предприятие начнет работу в I квартале 2022 года.

В центре будут разрабатываться препараты химического синтеза и биотехнологические лексредства, также там будет площадка по производству твердых и мягких лекарственных форм. В холдинге отметили, что создание производственного участка и лаборатории контроля качества, лицензированных в соответствии с требованиями европейского (EMA) и американского (FDA) регуляторов, дадут возможность разрабатывать продукты, предназначенные для вывода не только на российский, но и на зарубежные рынки.

Предполагается, что центр объединит исследовательские подразделения всех пяти предприятий, входящих в состав «Биннофарм Групп»: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (две площадки – в Зеленограде и Красногорске), ОАО «Синтез» (в Кургане), ЗАО «Биоком» (в Ставрополе).

Общая площадь центра составит 12 тысяч кв. м, там будут работать около 450 специалистов. Планируется, что мощности предприятия позволят вывести на рынок к 2025 году более ста новых препаратов для терапии дерматологических, неврологических, гинекологических и других заболеваний.

«Благодаря работе R&D центра мы сможем ежегодно обновлять портфель препаратов «Биннофарм Групп» более чем на 10%», – заявил генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

АФК «Система» объявила о завершении формирования фармхолдинга «Биннофарм Групп» в феврале 2021 года. Тогда доля РФПИ и международных фондов в холдинге составила 15,8%, АФК «Система» вместе с ВТБ – 79%, оставшиеся 5,2% были распределены между физическими лицами. Позднее дочерняя структура АФК «Система» («Система Телеком Активы») внесла принадлежащий ей пакет ОАО «Синтез» в «Биннофарм Групп». Таким образом, доля АФК и ВТБ выросла до 86,5%. В конце июня 2021 года компания Nevsky Property Investments Limited, подконтрольная «ВТБ Капитал», сообщила о приобретении 11,2% Ristango Holding Limited (структура АФК «Система»), владеющей холдингом «Биннофарм Групп», за 7 млрд рублей. Таким образом, доля АФК «Система» и банка ВТБ в фармхолдинге снизилась до 75,3%.

В начале сентября председатель совета директоров АФК Владимир Евтушенков сообщил, что фармхолдинг может стать первой структурой АФК, которая в 2022 году проведет IPO.

Фото: promoboz.moscow

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