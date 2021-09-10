Елена Архангельская покинула ГК «МедИнвестГрупп»

Генеральный директор ГК «МедИнвестГрупп» (МИГ) Елена Архангельская и старший вице-президент Артем Мелихов оставили свои должности в холдинге, сообщили Vademecum два близких к группе источника. Гендиректором МИГ, согласно обновленному 9 сентября сайту группы, назначен Игорь Симоновский, до того руководивший сетью центров «ПЭТ-Технолоджи».

В МИГ пока не готовы комментировать кадровые перестановки в топ-менеджменте. Получить комментарии Елены Архангельской и Артема Мелихова не удалось.

В компаниях Виктора Харитонина Елена Архангельская работала с 2003 года. В «Фармстандарте» до 2014 года она была заместителем генерального директора по финансам, затем – заместителем гендиректора по индустриальным проектам. В апреле 2015 года перешла в ООО «НПО Петровакс Фарм» на пост президента, а в 2018 году вновь начала работать в структуре Харитонина ГК «МедИнвестГрупп» – в должности генерального директора.

Артем Мелихов с 2012 по 2017 год был коммерческим директором входящей в МИГ сети клиник «К+31», а в 2016 году начал совмещать эту работу с деятельностью в консалтинговой компании IPT Group в качестве коммерческого директора «Ай Пи Ти Медицина». В конце 2018 года Мелихов стал управляющим директором сети центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи», затем занял пост старшего вице-президента МИГ.

Игорь Симоновский работал генеральным директором сети «ПЭТ-Технолоджи» с 2018 года. До этого делал карьеру в продуктовом ритейле – управлял операционной деятельностью в Х5 Retail Group и ГК «Дикси».

ГК «МедИнвестГрупп» объединяет 25 центров «ПЭТ-Технолоджи» в разных регионах страны, сеть многопрофильных клиник «К+31», авторский проект академика Константина Лядова – «Клиники Лядова», медцентр Gamma Clinic в Обнинске и два производства радиофармпрепаратов. В 2020 году выручка группы составила 12,3 млрд рублей, что на 49% больше, чем в предыдущем году (7,7 млрд рублей – с этим показателем МИГ заняла пятое место в рейтинге Аналитического центра Vademecum «ТОП200 частных многопрофильных клиник России»).

Фото: petrovax.ru

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