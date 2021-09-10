В компании по заморозке тел умерших «КриоРус» разразился скандал из-за раздела бизнеса

Основательница и генеральный директор «КриоРус» Валерия Удалова обвинила своего бывшего мужа и совладельца компании Данилу Медведева в том, что он якобы пытается отнять у нее бизнес по заморозке тел людей и навредить «пациентам», замороженным «в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и при необходимости – вылечить и омолодить». В свою очередь Медведев рассказал, что соучредители решили уволить Удалову еще в конце 2019 года из-за накопившихся претензий. По словам предпринимателя, его бывшая жена не только не захотела покидать пост, но и похитила часть клиентов. Основательница и генеральный директор «КриоРус» Валерия Удалова обвинила своего бывшего мужа и совладельца компании Данилу Медведева в том, что он якобы пытается отнять у нее бизнес по заморозке тел людей и навредить «пациентам», замороженным «в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и при необходимости – вылечить и омолодить». В свою очередь Медведев рассказал, что соучредители решили уволить Удалову еще в конце 2019 года из-за накопившихся претензий. По словам предпринимателя, его бывшая жена не только не захотела покидать пост, но и похитила часть клиентов.

В видеообращении, опубликованном 8 сентября на канале в YouTube, Валерия Удалова сообщила, что Данила Медведев хотел помешать перевозке сосудов Дьюара, где при низких температурах хранятся тела клиентов, в новое криохранилище. По ее словам, он вызвал полицию и рассказал, что Удалова украла оборудование.

«Мы хотели перевезти оборудование с одной нашей территории на другую. Мой бывший муж решил отхапать себе это, написал в полицию заявление, что наша компания якобы крадет оборудование, предъявил поддельный договор о том, что это оборудование принадлежит ему», – цитирует Удалову телеканал «360°».

Предпринимательница отметила, что она планировала «вывезти множество пациентов <…> без нарушения качества, быстро, надежно и дешево». «План разрабатывался три месяца, в результате мы изобрели – впервые в истории крионики – замечательную систему перевоза криопациентов в дьюарах, находящихся в лежачем положении», – пояснила она в своем видеообращении.

Кроме того, Удалова создала новую компанию с точно таким же названием – «КриоРус», где все сосуды Дьюара принадлежат ей и она является единоличным владельцем. Она отметила, что в «старом «КриоРусе» у Медведева было 4%, а сейчас есть новая компания, где ему ничего не принадлежит». Медведев также зарегистрировал новую компанию, назвав ее «Открытая крионика». По словам Удаловой, эта компания была создана без активов и знаний, а ситуацию она назвала обычным делом и заявила о намерении судиться с Медведевым.

Данила Медведев рассказал свою версию происходящего. Он заявил, что 60% соучредителей компании в 2019 году решили уволить с поста генерального директора Валерию Удалову, которая занимала его с 2009 года, из-за того что у них «возникло ощущение того, что Валерия работает плохо, к ней накопились претензии». «Такое впечатление, что ей неважно, что происходит с шансами людей на оживление, насколько качественно производится сама процедура, хранение, транспортировка», – резюмировал Медведев.

Удалова уходить с поста якобы не захотела и отказалась отдавать доступ к банковским счетам и другим относящимся к компании вещам. Медведев сообщил, что она якобы похитила часть «пациентов» и увезла на склад к производителю жидкого азота, «чтобы у нее были заложники и рычаг давления на клиентов». «Ее план сработал. Куча людей танцуют под ее дудку», – сказал Медведев.

Он также заявил, что в начале 2021 года соучредители договорились о нормальном обслуживании хранилища и «взяли его под контроль». Параллельно они подали в суд иски, связанные с неисполнением Удаловой своих обязанностей как гендиректора и отсутствием у соучредителей какой-либо информации. По словам Медведева, финансовых отчетов и доступа к документам они не могли добиться годами. Кроме того, Удалова якобы подвергла риску «криопациентов».

«Они были подвергнуты риску. Это 100%. Насколько сильно они пострадали? Валерия не заинтересована в том, чтобы это оценивать. У нас возможности это сделать нет», – рассказал Медведев. По его словам, правоохранительные органы собрали информацию о случившемся. Со своей стороны он заявил о покушении на кражу.

По данным СПАРК-Интерфакс, с названием «КриоРус» существует две компании – в каждой из них гендиректором является Валерия Удалова.

Первое ООО «КриоРус» было зарегистрировано в Москве в 2006 году. Основной деятельностью компании являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Совладельцами компании являются Игорь Артюхов, Михаил Батин, Андрей Башмаков, Дмитрий Буслов, Виктор Гребенщиков, Алексей Потапов, Михаил Сычев, Валерия Удалова, Майкл Федерович – у них по 10%, еще 5,26% компании принадлежат Симоне Корвино, а 4,74% – Данилу Медведеву. Выручка компании в 2020 году составила 491 тысячу рублей, убыток – 311 тысяч рублей.

Вторая компания под названием ООО «КриоРус» была зарегистрирована в 2019 году в Москве и на 100% принадлежит Валерии Удаловой. Выручка компании в 2020 году составила 10,6 млн рублей, чистая прибыль – 5,5 млн рублей. ООО «Открытая крионика» было создано в Москве в июне 2021 года. Даниле Медведеву принадлежат 70%, у Алексея Самыкина 20%, остальные 10% – у Дмитрия Квасникова, который также является генеральным директором.

Согласно данным с официального сайта, компания «КриоРус» была создана в 2005 году как проект российского трансгуманистического движения. Изначально там планировали оказывать услуги по криосохранению соучредителям и членам их семей и развивать научную и научно-техническую базу крионики.

«После того как выяснился интерес к крионике со стороны наших сограждан, было принято решение предлагать услуги научно-исследовательской деятельности в области крионики всему населению России (первоначально – в Москве и Санкт-Петербурге). С 2006 года мы предлагаем экспериментальное криосохранение людей и животных и некоторые дополнительные услуги всем жителям России, СНГ, а также дальнего зарубежья», – отмечается на сайте. По состоянию на июнь 2021 года компанией «КриоРус» крионирован 81 человек, в том числе 25 иностранных граждан.

В «КриоРус» стоимость криосохранения тела составляет от $36 тысяч. Человек также может сохранить только свой мозг – стоимость такой процедуры составляет от $15 тысяч. В компании также замораживают животных.

Деятельность компании неоднократно комментировали представители научных госструктур. В частности, член комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Ростислав Полищук называл деятельность таких центров «с вероятностью почти 100% мошенничеством и невежеством, причем агрессивным» – хранить тело в замороженном состоянии достаточно дорого, а проводившиеся опыты в данной сфере рано или поздно заканчивались. Родственникам «пациента» приходилось платить огромные деньги за хранение тела таким способом.

Ведущий научный сотрудник Института биохимической физики РАН Алексей Оловников также рассказал, что если мозг умирает, то вернуть его невозможно даже без заморозки. «Мне неизвестны технологии, которые бы сегодня позволяли заморозить таким образом, чтобы возникающие при заморозке кристаллы не повреждали клетки», – отметил ученый.

Концепция крионирования человека впервые была предложена американским физиком и математиком Робертом Эттинджером в 1962 году. В 1976 году он создал Институт крионики (Cryonics Institute) в США. Однако компании по заморозке людей с тех пор появились только в России и Китае. В остальных странах крионисты организуют неформальные сообщества и работают как группы поддержки людей, которые помогают криопациентам оказаться в Америке или России.

В 2016 году стало известно, что российский программист Валерий Спиридонов с синдромом Верднига – Гоффмана, при котором наблюдается нарушение работы мускулатуры головы, шеи и ног, первым откликнулся на нестандартную операцию – пересадку головы человека, которую предложил итальянский хирург Серджио Канаверо. Тогда Спиридонов отмечал, что в случае неудачного исхода операции он воспользуется услугами «КриоРус».

«Что касается жизни, то я поддерживаю дружеские отношения с компанией «КриоРус». Их опыт может быть использован как подстраховка: если что-то пойдет не так, голову крионируют», – рассказывал Спиридонов в интервью Vademecum. В 2019 году он отказался от операции по пересадке головы. Спиридонов отметил, что готовился к оперативному вмешательству много лет, но изменил решение из-за семьи.