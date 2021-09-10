В России зарегистрировали шприц-ручку для лечения бронхиальной астмы

Новая форма доставки биологического препарата бенрализумаб компании «АстраЗенека» была зарегистрирована в Российской Федерации. Речь идет о шприц-ручке, с помощью которой пациенты смогут самостоятельно вводить препарат в домашних условиях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Основой для одобрения этой формы доставки бенрализумаба стали результаты клинических исследований III фазы GRECO и I фазы AMES. Данные о безопасности и переносимости препарата в этих исследованиях соответствовали результатам, полученным ранее в опорных исследованиях. Самостоятельное применение препарата бенрализумаб с помощью шприц-ручки ранее одобрили в странах ЕС и в США.

Бенрализумаб в России зарегистрировали в 2019 году как дополнительную поддерживающую терапию для лечения пациентов с эозинофильным фенотипом бронхиальной астмы. Но до настоящего времени его выпускали только в форме предварительно заполненного шприца для подкожного введения медицинскими работниками.

«Бенрализумаб предназначен для лечения пациентов с тяжелой эозинофильной бронхиальной астмой посредством блокирования рецептора к интерлейкину 5. Новая форма доставки позволит пациентам самостоятельно вводить препарат в домашних условиях. Мы надеемся, что самостоятельное использование шприц-ручки повысит приверженность пациентов назначенному лечению и значительно улучшит качество их жизни, поскольку не будет необходимости в посещении медицинского учреждения каждый раз, когда нужно делать инъекцию. Это прекрасная возможность для пациентов не только контролировать заболевание, но и сохранить привычный образ жизни», – прокомментировала Анна Бращенкова, медицинский директор «Биофарма», «АстраЗенека», Россия и Евразия.

«У практики самостоятельного введения препарата бенрализумаб с помощью шприц-ручки ряд преимуществ. Во-первых, пациенты перестают быть привязанными к конкретному медучреждению лишь из-за необходимости получить очередную инъекцию препарата в рамках назначенной терапии. Во-вторых, применение шприц-ручки в домашних условиях может быть актуально для маломобильных пациентов, не имеющих возможности регулярно посещать медучреждения», – отметил Сергей Авдеев, д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, главный внештатный пульмонолог МЗ РФ, зав. кафедрой пульмонологии ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» МЗ РФ.

gxpnews