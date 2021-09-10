В фармацевтическую отрасль Узбекистана планируется инвестировать $1,25 млрд

В Узбекистане в течение ближайших пяти лет планируется увеличить производство в фармацевтической отрасли в три раза и довести показатель обеспечения внутреннего рынка до 80% в натуральном выражении. Для этого был разработан ряд перспективных проектов на 2022-2026 годы, сообщили в пресс-службе президента Республики Узбекистан.

Речь идет о 104 инвестиционных проектах на сумму 1,25 миллиарда долларов. В результате ожидается создание мощностей для производства импортозамещающей продукции на сумму 376 миллионов долларов и экспорта товаров на 84 миллиона долларов. При этом организуют около девяти тысяч новых рабочих мест.

Как отметили в пресс-службе главы государства, огромный потенциал фармацевтической сферы страны прежде не использовался в полной мере. В последние годы отрасль последовательно развивается, ее определили в качестве одного из драйверов.

В 2017 году в Нукусском, Зааминском, Касансайском, Сырдарьинском, Байсунском, Бостанлыкском и Паркентском районах создали свободные экономические зоны, специализированные на фармацевтике. В этом же году появилось Агентство по развитию фармацевтической промышленности при Министерстве здравоохранения. Были созданы и условия для того, чтобы выращивать и перерабатывать лекарственные растения, привлекать инвестиции и производить конкурентоспособную продукцию.

Благодаря вышеперечисленному за последние пять лет удалось создать 71 новое предприятие и наладить выпуск более 2,5 тысячи лекарственных препаратов, 241 вида изделий медицинского назначения и 78 видов медицинской техники. Объем производства фармацевтической продукции увеличился почти вдвое. Однако этого недостаточно. Сейчас отечественные предприятия удовлетворяют лишь 55% потребности внутреннего рынка в натуральном выражении.

Особый акцент сделан на выращивании и переработке местных лекарственных растений. В Узбекистане произрастают лекарственные растения 750 видов, но производители активно используют всего 70 видов.

По словам президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, глубокая переработка лекарственных растений в стране может довести экспорт до 15 миллионов долларов и обеспечить работой более пяти тысяч человек. Мирзиёев поручил ответственным лицам расширить производство, создав отраслевые кластеры.

Кроме того, крупный проект – инновационный научно-производственный фармацевтический кластер «Tashkent Pharma Park», строящийся в Зангиатинском районе Ташкентской области. В планах реализация еще семи инвестпроектов на сумму 140 миллионов долларов.

Президент подчеркнул, что важно производить в Узбекистане инновационные биотехнологические препараты – онкологические, гормональные, препараты крови, вакцины. Сегодня производятся в основном однокомпонентные, простые препараты, хоть их наименований и более трех тысяч.

Поставлена также задача по разработке отдельной программы по дальнейшему развитию отрасли.

Как стало известно ранее, препарат «Реминдевир» против COVID-19 будут производить в Узбекистане. В этой стране также зарегистрировали «Спутник V» местного производства.

gxpnews