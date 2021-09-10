Прибыль курганского предприятия «Синтез» выросла втрое до 2,4 млрд рублей

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп», которая объединяет профильные активы АФК «Система», раскрыла финансовые результаты ОАО «Синтез» по РСБУ за первые шесть месяцев 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года выручка предприятия выросла на 22%, превысив 7,8 миллиарда рублей.

Чистая прибыль завода «Биннофарм Групп» в Кургане увеличилась более чем в три раза, составив 2,4 миллиарда рублей по итогам первого полугодия этого года, если сравнить с тем же периодом прошлого года. Рост чистой прибыли компании в том числе вызван единовременным эффектом от перераспределения прибыли между кварталами 2021 года в результате объединения продаж внутри объединенной компании.

За первые шесть месяцев текущего года «Синтез» выпустил 154 миллиона упаковок лекарственных препаратов и медицинских изделий. В госпитальном и розничном сегменте высокий спрос на выпускаемые предприятием антибактериальные препараты, в том числе на те, которые применяются для профилактики и лечения коронавируса – Цефтриаксон-АКОС, Левофлоксацин, Левофлоксацин-АКОС и другие.

При этом выросли продажи не только антибиотиков, но и препаратов других терапевтических групп. К примеру, объем продаж препарата «Ангиорус» (венотоник системного действия) за полгода увеличился в 3,5 раза, а препарата «Офломелид» (противомикробная мазь широкого спектра) вдвое.

«Биннофарм Групп» ранее заявила о росте выручки в первом полугодии на 19% до 11,2 миллиарда рублей.

gxpnews