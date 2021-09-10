SCHOTT инвестирует €10 млн в новое оборудование для российского завода в Заволжье

Немецкая технологическая группа SCHOTT, производящая высококачественную фармацевтическую упаковку (флаконы и ампулы из боросиликатного стекла для безопасной упаковки, транспортировки и хранения лекарственных препаратов), инвестирует почти 10 миллионов евро в высокоскоростное оборудование для российского завода в Заволжье (в 2021 году предприятие отмечает 10-летний юбилей). Как сообщили в пресс-службе компании, это позволит создать до 40 новых рабочих мест.

По словам исполнительного вице-президента бизнес направления «Фармацевтические системы SCHOTT AG» Франка Беллеманса, стеклянная упаковка станет еще лучше и безопаснее, а производство более энергоэффективным.

«Кроме того, нашим клиентам в фармацевтической промышленности требуется все больше и больше данных, чтобы валидировать нашу продукцию и производственные процессы. Инвестируя в цифровизацию, мы уже сегодня отвечаем требованиям будущего», – сказал Франк Беллеманс.

Инвестиции в новое оборудование прокомментировал генеральный директор завода в Заволжье Денис Никитин: «Этот шаг позволит продолжить интеграцию в глобальную производственную сеть SCHOTT, внесет вклад в нашу совместную борьбу с COVID-19 и обеспечит надежное снабжение наших российских клиентов».

Никитин отметил, что инвестиции в завод SCHOTT в РФ поспособствуют укреплению производственных возможностей в рамках текущей российской стратегии «Фарма 2030». С помощью этой стратегии правительство страны стремится стимулировать разработку инновационных препаратов и их производство с использованием при этом экспортных возможностей. Для достижения этой цели имеет решающее значение локальный доступ к высококачественной упаковке.

«Мы намерены продолжить тесное сотрудничество с российской фармацевтической промышленностью и поддерживать ее планы роста, предлагая лучшие упаковочные решения», – заявил Денис Никитин.

Как стало известно ранее, Институт сыворотки Индии купил 50% акций производителя флаконов SCHOTT.

gxpnews