В Москве стартует эксперимент по отпуску льготных лекарств в коммерческих аптеках

В Москве планируется запустить эксперимент, в ходе которого в коммерческих аптеках будут выдавать льготные лекарства, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, к эксперименту готовы подключиться две крупные аптечные сети. В Москве планируется запустить эксперимент, в ходе которого в коммерческих аптеках будут выдавать льготные лекарства, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, к эксперименту готовы подключиться две крупные аптечные сети.

«Речь идет о неспецифических лекарствах, которые составляют до 40% объема препаратов для льготников. Нам это позволит разгрузить склад и высвободить человеческий ресурс. Пациенту это даст больше точек для получения нужного лекарства», – сообщила Анастасия Ракова.

Сейчас лекарства по льготным рецептам выдаются в пунктах, подведомственных ДЗМ, – при больницах и в городской сети «Аптеки столицы». На конец августа в Москве числилось 347 таких пунктов.

Крупнейшие аптечные сети в Москве, по данным Vademecum, – «Аптечная сеть 36,6», «Нео-Фарм», «Здоров.ру», «Ригла», «Планета здоровья», «Эркафарм».

С 1 января 2022 года в Москве может начаться эксперимент по дистанционной торговле рецептурными препаратами. С таким предложением в Правительство РФ обращались в середине июля мэр столицы Сергей Собянин и глава Сбера Герман Греф. Эксперимент должен продлиться год. У Сбера – 45% в сервисе «Сбер Еаптека». Пока в России разрешено доставлять только безрецептурные лекарства.

С 1 марта 2019 года Москва проводит эксперимент по компенсации льготникам затрат на покупку определенных категорий лекарств. Если препарата, отпускаемого бесплатно, нет в пунктах выдачи, на приеме у врача пациент может запросить компенсацию стоимости лекарства по розничной цене и купить его в аптеке. В течение пяти дней средства должны поступить пациенту на карту. Начался эксперимент с препаратов, отпускаемых по жизненным показаниям или при индивидуальной непереносимости. За 2019 год компенсацию получили около 2 тысяч человек, которым отпустили лекарств на 229 млн рублей. Эксперимент был признан успешным и с 2020 года расширился на диабет.